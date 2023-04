Enensys Technologies : le résultat net part du groupe est bénéficiaire à hauteur de 2,6 ME

(Boursier.com) — ENENSYS Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 12,7 ME en hausse de +1,8%, grâce à un niveau d'activité dynamique au second semestre avec un chiffre d'affaires de 7,3 ME en croissance de +10,4% sur la période, qui a permis de rattraper le retard pris au premier semestre. Les zones les plus porteuses ont été les Etats-Unis (+33,2% à 3,2 ME) et l'Asie-Pacifique (+37,3% à 2,1 ME). L'activité est restée solide en EMEA (+2,7% à 6,2 ME) alors que la France n'a pas connu d'affaires significatives en 2022 (-46% à 1,1 ME).

Le Groupe a continué de recueillir les fruits de sa présence commerciale internationale sur toutes les offres, de l'activité historique terrestre au monitoring OTT ou la publicité ciblée.

EBITDA largement positif de 0,9 ME - Résultat Net boosté par des produits exceptionnels

La marge brute ressort à 75% du chiffre d'affaires, se situant toujours sur les plus hauts niveaux historiques.

Cette performance confirme la forte part des solutions logicielles dans l'activité et la capacité du Groupe à répercuter la hausse des coûts d'achats de composants électroniques dans les prix de vente.

Les charges externes ont logiquement progressé de 0,5 ME, sous l'effet principalement de la hausse des frais commerciaux, notamment liée à la reprise, après 2 ans d'annulation, des salons internationaux. Les charges de personnels sont restées stables et maitrisées avec un effectif toujours stabilisé autour de 85 collaborateurs. Les frais de recherche et de développement, intégralement comptabilisés en charges, sont restés stables à 4,3 ME sur l'exercice.

Compte tenu de ces éléments, le Groupe conserve un EBITDA positif à hauteur de 0,9 ME.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et aux provisions pour 1,6 ME, majorées de 0,7 ME par la fin des amortissements sur des actifs incorporels, le résultat opérationnel courant ressort à -0,7 ME. Sans ces amortissements non récurrents d'actifs incorporels, il serait à l'équilibre.

Le résultat opérationnel est largement positif à 1,8 ME en bénéficiant d'un produit exceptionnel de 2,9 ME marquant en IFRS la différence entre la valeur de la dette obligataire éteinte (4,5 ME) et la valeur des actions nouvellement émises au cours du jour de l'émission (1,6 ME).

Après comptabilisation d'un effet comptable positif sur l'impôt de 0,1 ME, le résultat net part du groupe est bénéficiaire à hauteur de 2,6 ME en progression de 2,5 ME.

Structure financière renforcée - forte réduction de l'endettement

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur l'exercice 2022 ressortent à 1,1 ME, bénéficiant d'une amélioration du BFR de 0,6 ME lié à un retour des créances clients à niveau plus normatif. Les investissements sont restés à un niveau très faible, permettant au Groupe de générer un free cash-flow de 1 ME sur l'exercice.

Le free cash-flow et la conversion de la dette obligataire en actions ont permis de nettement réduire l'endettement financier net. Ce dernier ressort 7,1 ME au 31 décembre 2022 à comparer à 12,2 ME au 31 décembre 2021. Hors dettes locatives (IFRS 16) de 3,2 ME, il ressort à 3,9 ME.

La trésorerie disponible progresse à un niveau confortable de 3,6 ME (+0,7 ME sur un an) et le Groupe dispose ainsi d'une structure financière assainie pour poursuivre son développement.

Perspectives 2023 solides malgré le contexte

Le Groupe a démarré l'année 2023 avec un carnet de commandes élevé d'environ 6 ME, en ligne avec celui de l'an dernier à la même période.

Malgré un contexte qui a tendance à favoriser l'attentisme dans les cycles de décisions, les solutions développées par le Groupe continuent de susciter un fort intérêt comme l'a démontré le succès de la prospection commerciale au Mobile World Congress qui s'est tenu en février à Barcelone, notamment autour des projets de communications critiques.

Le développement de ce segment à fort potentiel a d'ailleurs été confié à Peter Clemons, qui apporte toute son expertise et sa connaissance des clients dans ce domaine.

Dans les prochaines semaines, ENENSYS Technologies participera fin avril au NAB Show à Las Vegas en avril 2023 qui sera l'occasion de présenter les dernières solutions innovantes sur la publicité ciblée (AdsReach). Le Groupe sera également présent au salon IBC à Amsterdam en septembre.

Le Groupe continue ainsi de tout mettre en oeuvre pour poursuivre durablement sa nouvelle trajectoire vertueuse de développement.

Prochain rendez- vous : Publication du chiffre d'affaires semestriel 2023 le 27 juillet 2023.