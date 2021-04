Enensys Technologies accuse une perte de -5,6 ME en 2020

(Boursier.com) — Enensys Technologies a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,5 ME en 2020, en recul de 2,5 ME dans une année marquée par la crise sanitaire Covid-19, qui a provoqué un fort attentisme sur le marché, notamment au deuxième et troisième trimestre.

La marge brute ressort à 73% du chiffre d'affaires, un niveau qui reste élevé bien qu'en recul de 3 points par rapport à 2019.

Le résultat opérationnel est de -4,8 ME impacté par des charges nettes non courante de 0,6 ME, composées de provisions de restructuration et d'honoraires juridiques liés aux procédures collectives pour -0,4 ME.

Le coût de l'endettement financier ressort à 0,9 ME, majoré de 0,3 ME par une perte de change. Après comptabilisation d'un effet comptable positif sur l'impôt de 0,2 ME, le résultat net part du groupe ressort à -5,6 ME.