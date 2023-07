Enensys Technologies a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 5,4 ME

(Boursier.com) — ENENSYS Technologies a réalisé au premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 5,4 ME, stable par rapport au premier semestre 2022. Le Groupe n'a pas enregistré sur ce semestre de commandes de taille importante dans un contexte économique toujours difficile marqué par l'attentisme des donneurs d'ordre qui ont tendance à étaler ou différer leurs investissements.

Dans cet environnement, le Groupe a su, grâce à sa couverture commerciale mondiale directe et indirecte, saisir des opportunités issues de multiples pays, notamment autour de ses solutions de diffusion terrestres, de monitoring OTT et d'applications mobiles critiques.

Répartition du chiffre d'affaires par zones géographiques

Le Groupe enregistre une bonne dynamique dans la zone EMEA en réalisant un chiffre d'affaires de 3,4 ME en croissance de près de 29% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.

Cette performance s'est appuyée sur la poursuite des projets en Italie et Afrique du Sud, déjà contributeurs en 2022, et sur des affaires gagnées dans plus de 31 pays dans la zone.

En France, l'activité affiche un fort rebond de +61% avec en particulier la montée en puissance des contrats avec Bouygues sur le monitoring OTT (cf communiqué) et Thales sur la modulation satellite (cf communiqué).

Sur les autres zones, l'activité est en recul significatif, notamment aux Etats-Unis, en raison notamment d'investissements moins importants et moins rapides qu'attendus autour du déploiement de la norme ATSC 3.0.

Atterrissage semestriel

Sur le semestre, grâce au bon contrôle des coûts, l'EBITDA sera légèrement négatif et le résultat opérationnel courant sera en amélioration par rapport au S1 2022 avec des amortissements redevenus normatifs. Le résultat net ne bénéficiera pas en revanche d'éléments exceptionnels positifs comme en 2022. Le Groupe rappelle réaliser traditionnellement un second semestre meilleur que le premier compte tenu de la

saisonnalité historique de l'activité.

Au 30 juin 2023, le Groupe dispose également d'une trésorerie disponible et confortable de près de 3,3 ME.

Perspectives

Le Groupe a démarré le second semestre avec un carnet de commandes élevé qui ressort au 30 juin 2023 à 5,8 ME, dont près des trois quart sont à facturer sur l'exercice.

L'activité commerciale reste dynamique avec de nombreuses consultations et prospections en cours dans toutes les zones géographiques, malgré une conjoncture qui favorise l'allongement des cycles de décision.

Le Groupe sera présent au salon international IBC à Amsterdam en septembre et continue de tout mettre en oeuvre pour consolider durablement sa trajectoire vertueuse de développement.

Prochain rendez-vous : Publication des résultats semestriels 2023 le 5 octobre 2023 après bourse.