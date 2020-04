Enensys : résultat largement déficitaire en 2019

(Boursier.com) — Enensys a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 13,0 ME en 2019 en progression de +3% en comparaison de l'exercice 2018 à données publiées et en recul de -10% à périmètre constant.

Le résultat opérationnel est impacté par une dépréciation comptable et non cash de 7,5 ME sur le goodwill issu de l'acquisition d'Expway compte tenu d'un plan de développement devenu nettement inférieur aux ambitions initiales.

Le résultat opérationnel annuel s'établit ainsi à -17,2 ME.

Le résultat net part du groupe est de -19,6 ME.