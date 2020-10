Enensys : perte nette de 2,4 ME sur 6 mois

Enensys : perte nette de 2,4 ME sur 6 mois









(Boursier.com) — Enensys a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 ME au 1er semestre 2020, en recul de 1 ME par rapport au premier semestre 2019.

La baisse des charges opérationnelles a permis de réduire la perte opérationnelle courante semestrielle, qui ressort à -2,3 ME à comparer à -5,2 ME au premier semestre 2019.

Le résultat net part du groupe est de -2,4 ME.

La société dispose au 30 juin 2020 ainsi d'une trésorerie disponible de 1,6 ME, quasi similaire à la position du 31 décembre. L'endettement financier net s'élève à 12,8 ME, dont 4,3 MEUR de dettes locatives et 4,4 ME d'emprunts obligataires liés à l'acquisition d'Expway.

Les discussions engagées avec les porteurs de cette dette obligataire pour en réduire son poids se poursuivent. L'issue de ces négociations conditionne notamment l'obtention de Prêts Garanties par l'Etat (PGE) auprès des partenaires bancaires, dont la demande est toujours en cours.