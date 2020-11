Enensys ouvre une procédure de sauvegarde

(Boursier.com) — Enensys Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, fait un point sur ses activités. Le groupe a mis en oeuvre une importante réorganisation interne afin d'abaisser son point d'équilibre. L'effectif est ainsi passé, en un an, d'environ 180 collaborateurs à une centaine actuellement. Ce plan d'action, qui portera plein effet en 2021 a permis de réduire fortement la perte opérationnelle au premier semestre et d'abaisser le point mort annuel autour de 14 ME de chiffre d'affaires, soit près de 1,2 ME en moyenne par mois.

Malgré une meilleure orientation de l'activité commerciale depuis le début du second semestre, ce niveau cible n'a pu encore être atteint au 3ème trimestre. La première vague COVID avait entrainé de nombreux décalages dans les prises de décisions d'investissement chez les clients. La recrudescence de la crise sanitaire et les nouvelles mesures de restrictions annoncées récemment rendent le groupe prudent face à l'atteinte rapide de cet objectif. En parallèle, le passif financier reste important dans ce contexte. L'endettement financier net est de 8,5 ME, hors dettes locatives (IFRS 16), dont 4,4 ME de dette obligataire (OCA) liés à l'acquisition d'Expway, dont la performance s'est avérée être particulièrement décevante. Le poids de cette dette n'a pas permis d'obtenir de financements complémentaires tels que les Prêts Garantis par l'Etat (PGE), d'autant que les discussions engagées avec les porteurs de la dette obligataire pour l'alléger n'ont pas abouti.

Enensys a donc sollicité et obtenu du Tribunal de commerce de Rennes (35), l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. La procédure a été ouverte le 4 novembre 2020, et est assortie d'une période d'observation de 6 mois. La procédure de sauvegarde, permet de bénéficier d'un cadre juridique facilitant la réorganisation de l'entreprise pour permettre la poursuite et la relance de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Enensys poursuivra, pendant la période d'observation, son exploitation dans des conditions normales. La période d'observation qui s'est ouverte devrait permettre de consolider le plan de continuation et de relance qui sera présenté par le management et de finaliser l'optimisation de l'organisation interne. Dans le cadre de ce plan, la société a demandé le placement des filiales Enensys TeamCast SAS et EEXPWAY SA en procédure de redressement judiciaire.

La cotation du titre reste suspendue jusqu'à nouvel ordre.