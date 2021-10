Enensys : assainissement du bilan

(Boursier.com) — Enensys annonce la signature d'un accord avec ses créanciers obligataires issus de l'acquisition d'Expway.

Cet accord prévoit la réalisation d'une augmentation de capital de 5,4 ME, dont 4,9 ME par conversion de créances et 0,5 ME en numéraires. Elle se traduira par l'émission de 1.539.174 actions nouvelles au prix de 3,5005 Euros par action.

Cette augmentation de capital permettra de réduire significativement le passif de la société et de recapitaliser la société avec des capitaux propres qui redeviendront positifs. Enensys disposera ainsi d'une situation assainie pour poursuivre son redressement et sa nouvelle dynamique de croissance.

L'accord a reçu l'aval du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 06 octobre 2021 et devra être approuvé par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le 22 novembre 2021. L'augmentation de capital devrait ainsi être réalisée avant la fin de l'année 2021.

Cet accord a un impact sur le calendrier de sortie de période d'observation. En effet, Enensys va soumettre prochainement au Tribunal de commerce de Rennes, pour approbation, une version modifiée du plan de continuation modifié pour tenir compte de la réduction du passif.

La circularisation de ce plan entraine un nouveau délai administratif incompressible de 30 jours.

Il met également fin aux litiges entre les parties...