Enensys : amélioration notable des comptes

(Boursier.com) — Pour Enensys, le chiffre d'affaires semestriel ressort à 5,9 ME en hausse de +10%.

La hausse de l'activité couplée à la baisse des charges opérationnelles se traduit par une progression de 1,6 ME de l'EBITDA, qui redevient bénéficiaire à 0,5 ME.

Le résultat opérationnel courant est quasi à l'équilibre, à -0,1 ME à comparer à une perte de -2,3 ME au S1 2020.

Le résultat net part du groupe ressort à -0,4 ME.

L'endettement financier net s'élève à 12 ME, dont 3,8 ME de dettes locatives (IFRS 16) et 4,6 ME d'emprunts obligataires (OCA) liés à l'acquisition d'Expway.