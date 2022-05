Enedis et Orange achèvent les travaux de modernisation de la connectivité à Groix

(Boursier.com) — Enedis et Orange mutualisent leurs forces afin de moderniser et améliorer la qualité de la connectivité sur l'île de Groix en Bretagne en apportant la fibre optique et les dernières technologies en matière de réseau électrique.

Débutés mi-février, les travaux de renouvellement d'un ancien câble sous-marin qui alimentait l'île de Groix en électricité, depuis près de 40 ans, se poursuivent sous la direction d'Enedis, en partenariat avec Orange. La filiale d'Orange spécialisée dans le déploiement de câbles sous-marin, Orange Marine, a assuré le chantier de préparation de fonds marins et la pose du câble en mer. Enedis et Orange assurent les opérations de branchement technique sur les stations d'atterrissement des deux côtés de ce câble de 7,5 km de long.

Cette dernière phase des travaux s'achève actuellement. L'atterrissement du câble est prévu le 5 mai à Groix et le 7 mai à Ploemeur. La mise en service est prévue d'ici fin mai, date à laquelle les habitants de l'Ile de Groix continueront de bénéficier d'une électricité de qualité et basculeront sur la technologie FTTH (Fiber To The Home) pour accéder à la fibre.

Mutualisation des investissements

Dans un objectif de mutualisation des investissements et travaux, Enedis et Orange unissent leurs moyens par le biais d'une convention. Cette opération de renouvellement représente un coût de 4,5 ME d'investissement, dont 87,5% sont financés par Enedis et 12,5% par Orange.

L'opération consiste à déployer un câble sous-marin de 7,5 km entre l'île de Groix et le continent au niveau de Ploemeur. Ce câble a été conçu d'un seul tenant et sans jonction. Le Conseil Départemental du Morbihan avait profité de cette opportunité pour demander d'y associer le passage de la fibre optique afin d'équiper l'Ile de Groix de la fibre FTTH.

Travaux en plusieurs phases, sur terre et en mer

Le câble hybride a été fabriqué en France puis assemblé en Allemagne par le groupe Prysmian/Silec. La particularité de ce câble est de contenir 3 câbles en cuivre pour la distribution du courant (Enedis) et 48 fibres optiques. Pesant 220 tonnes et mesurant 7,5 km d'un seul tenant, 10 mois ont été nécessaires pour sa fabrication.

Afin de préparer l'arrivée du câble, Enedis réalisait depuis mi-février un forage dirigé à Groix de 400 m de long débouchant en mer. Cette opération a été menée par une foreuse et assistée par des plongeurs. Sur les 8 semaines de travaux, 15 jours ont été consacrés exclusivement au forage. Une seconde opération de forage a été réalisée mi-mars sur la commune de Ploemeur (Lomener) afin de préparer les opérations " d'atterrissement ", c'est-à-dire de raccordement du câble électrique au continent.

Afin de préparer le chantier final, un des navires câbliers d'Orange Marine, le Pierre de Fermat, a acheminé le câble d'Allemagne vers Lorient fin avril.

La dernière phase des travaux consiste désormais en la pose du câble sous-marin, une opération qui se déroule essentiellement en mer et consiste à positionner le câble aux endroits prédéfinis avant de le poser sur le fond et le faire atterrir côté Ploemeur et côté Groix. Ce câble sera relié aux 9 armoires de connexion implantées dans différents secteurs de l'île. Chaque armoire pouvant desservir 350 logements.

Sur Groix, le câble arrivera par un forage du haut de la falaise et ressortira en mer. Afin d'éviter un herbier de zostères, espèces protégées qui se développent uniquement sur les fonds sableux, 200m supplémentaires de forage ont été réalisés. Ces travaux ont nécessité un coût supplémentaire d'environ 500 kE. A la sortie en mer du forage, un système naturel (rideau à bulles) est mis en oeuvre par des plongeurs afin de contrôler la mise en suspension des résidus sédimentaires.