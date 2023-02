Énéal et Crédit Agricole annoncent la signature d'un prêt durable à vocation sociale de 152,5 ME

(Boursier.com) — Énéal , la foncière médico-sociale du groupe Action Logement annonce la souscription d'un prêt durable à impact social de 152,5 ME auprès du groupe Crédit Agricole. Ce financement permettra à Énéal de poursuivre son engagement en matière de responsabilité sociétale en développant 10.500 places d'hébergement en France à destination des seniors.

Face à l'enjeu majeur du vieillissement de la population, Énéal apporte ainsi une solution d'hébergement globale à la problématique d'accueil des aînés en perte d'autonomie, partout en France. Conclu avec la Caisse régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine, 15 autres Caisses régionales de Crédit Agricole, et avec Crédit Agricole CIB comme agent de la syndication et de la structuration, ce prêt durable à vocation sociale d'un montant de 152,5 ME sur 25 ans permettra à Énéal de financer l'acquisition et la réhabilitation d'établissements médico-sociaux existants.

Ce financement s'inscrit dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole, et en particulier dans l'engagement à faciliter l'accès aux soins et au Bien-Vieillir sur l'ensemble des territoires.

Énéal soutient le secteur médico-social public et privé non lucratif en proposant une offre d'hébergements adaptés, modernisés et abordables au service du bien-vieillir, sur l'ensemble du territoire national. Pour cela, Énéal rachète des établissements (Ehpad et résidences autonomie) et en assure le portage, afin de mener à bien des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de construction. Ces projets d'intérêt général, sur mesure et ouverts sur la ville permettent ainsi d'améliorer la qualité de vie des résidents aux revenus modestes et les conditions de travail des équipes professionnelles.

Véritable pilote sur les réflexions du vieillissement à domicile, Énéal apporte une solution d'hébergement globale aux enjeux de l'accueil des aînés en perte d'autonomie. Elle fonde son expérience sur 50 ans de savoir-faire dans la gestion de résidences autonomie, 30 ans d'expertise dans la construction et la gestion d'Ehpad pour le compte de ses partenaires, les gestionnaires du secteur non lucratif et 20 ans d'expérimentations de solutions innovantes au sein de ses établissements.

Pour Mario Bastone, directeur général d'Énéal, "Cet accord constitue une étape majeure dans le développement d'Énéal. Ce prêt consenti par 16 Caisses régionales de Crédit Agricole va nous permettre de financer des opérations d'envergure au plus près des collectivités locales et des acteurs médico-sociaux et, cela, sur l'ensemble du territoire national."

Sandrine Kergosien, Directrice des Entreprises et des Marchés spécialisés au sein de Crédit Agricole Aquitaine, ajoute: "Je suis très heureuse d'accompagner ce projet qui nous tient à coeur, pour lequel nous sommes alignés en termes de valeurs, comme l'utilité sociale, l'environnement et la décarbonation. Ravie que le groupe Crédit Agricole ait pu se mobiliser et créer de belles synergies en lien avec le projet de Groupe qui porte des ambitions sur la santé et le vieillissement."