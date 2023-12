Encres Dubuit : Modification de gouvernance

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance de la société qui s'est tenu le 5 décembre 2023 a pris acte de la démission de Mme Chrystelle Ferrari, Président du Directoire depuis le 1er septembre 2013. Le président du conseil de surveillance ainsi que ses membres remercient Mme Chrystelle Ferrari pour son engagement auprès des Encres DUBUIT depuis 2004.

À l'issue de la séance, le Conseil de surveillance a décidé de nommer à la présidence du directoire Mme Alexandra Taulin.

Alexandra Taulin dirige depuis plus de 20 ans des sociétés Française ou Allemande dans le domaine des peintures et des encres.

Après une expérience de direction en Europe, elle a mené à bien en Asie des acquisitions, assuré le démarrage d'usines et permis une croissance régulière du chiffre d'affaires sur le continent asiatique. Après 11 années passées en Chine, elle rejoint les Encres Dubuit où elle s'attachera à restaurer les conditions d'un retour durable à la croissance et la profitabilité.

Prochaine publication : Le 28 février 2024 avec la publication du chiffre d'affaires consolidé de l'année 2023.