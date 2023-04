Encres Dubuit : les comptes virent au rouge

(Boursier.com) — A taux de change constants, le chiffre d'affaires d'Encres Dubuit pour l'année 2022 s'élève à 22,2 millions d'euros en hausse de +7,4% par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel au 31 décembre s'élève à 155 kE (0,7% du chiffre d'affaires) contre 1,24 ME (6% du chiffre d'affaires) sur la période précédente. La progression de l'activité du Groupe sur l'année 2022 qui aurait dû améliorer le résultat opérationnel n'a pu se faire à la suite :

- de la hausse du prix de certaines matières premières stratégiques liée à des difficultés d'approvisionnement et/ou de pénuries,

- de la hausse des coûts de l'énergie,

- de l'augmentation des frais de logistique en lien direct avec la hausse du prix des carburants,

- des hausses successives des salaires minimums imposées par les différentes organisations syndicales et les gouvernements des différents pays pour faire face à l'inflation.

Le groupe n'a pas été en mesure de répercuter l'intégralité des différentes hausses sur ses prix de vente ce qui explique la dégradation de sa marge brute et de son résultat opérationnel.

La charge d'impôt sur les sociétés (impôt courant et impôts différés) au titre de l'exercice 2022 est de 403 kE. Le résultat net part de Groupe au titre de l'exercice 2022 est une perte de -171 kE (+905 kE en 2021).

En l'absence d'opération de capital, le bénéfice net par action s'établit à -0,055 euro par action (+0,288 euro au titre de 2021).

Structure financière solide

Les capitaux propres consolidés part du Groupe s'élèvent au 31 décembre 2022 à 23,8 ME (23,9 ME au 31 décembre 2021), et le Groupe bénéfice d'une trésorerie nette d'emprunt de 5,8 ME au 31 décembre 2022, comparée à 6,8 ME à l'exercice précédent.

Perspectives 2023

Le Groupe reste vigilant quant aux impacts financiers d'un environnement économique et géopolitique qui reste incertain marqué notamment : par le conflit militaire en Ukraine et, par les effets de l'inflation mondiale.

A la suite des conséquences liées de la crise sanitaire (COVID), l'implantation au Vietnam a été retardée, ce qui a pénalisé le développement commercial sur la zone ASEAN. Les premières productions d'encres ont été initiées sur le 1er trimestre de l'année 2023 et donnent de bons résultats techniques. Le Groupe met tout en oeuvre pour résorber ce retard et a décidé de réorganiser la zone en mutualisant les équipes de management chinoise et vietnamienne. Le Groupe compte sur une amélioration de la situation d'ici la fin de l'année 2023.

Les axes prioritaires pour le Groupe restent : l'innovation ; l'efficacité commerciale et marketing ; le renforcement de l'excellence industrielle ; la santé de ses collaborateurs et de ses clients.

Dividende

Lors de l'Assemblée générale mixte du 14 juin, le Directoire proposera la distribution d'un dividende d'un montant global de 942,3 kE, représentant un montant de 0,30 euro par action. Le dividende de 0,30 euro sera mis en paiement le 28 juin 2023.