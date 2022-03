Encres Dubuit : le chiffre d'affaires a progressé de 11% en 2021

(Boursier.com) — Dans un contexte sanitaire et économique encore chahuté, le Groupe Encres Dubuit a réalisé une solide performance commerciale lui permettant d'afficher un chiffre d'affaires à fin décembre 2021 en progression de +11% par rapport à fin décembre 2020. Le chiffre d'affaires 2021 d'Encres Dubuit ressort à 20,7 ME (18,7 ME en 2020).

A taux de change constants, le chiffre d'affaires pour l'année 2021 s'élève à 20,5 ME en hausse de +9,9% par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffres d'affaires du Groupe pour l'année 2019, période avant la COVID, s'élevait à 23,6 ME.

Perspectives

Les pénuries de matières premières de ce début d'année 2022 viennent contrarier l'activité du Groupe qui doit manoeuvrer avec des tensions sur les prix, sur les quantités et sur les délais de livraison. Ces dernières vont peser sur les marges de l'exercice 2022.

De plus, le Groupe doit rester vigilant quant aux conséquences financières de la guerre entre l'Ukraine et la Russie sur son activité, bien que l'activité en Russie représente moins de 2% du chiffre d'affaires du Groupe. En revanche, Encres Dubuit n'a pas d'activité en Ukraine.