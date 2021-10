Encres Dubuit : la reprise se fait attendre

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, le groupe Encres Dubuit affiche un chiffre d'affaires de 10,3 millions d'euros (8,7 ME lors de l'exercice précédent). Après le coup d'arrêt du premier semestre 2020 avec le démarrage de la pandémie liée à la COVID- 19, l'activité du Groupe du 1er semestre 2021 ressort en nette progression de 19% par rapport au semestre précédent.

Le résultat opérationnel du 30 juin s'élève à 354 kE (3,4% du CA) contre -613 kE (-7,3% du CA) sur la période précédente. L'amélioration de 967 kE du résultat opérationnel est due à la reprise de l'activité liée à une meilleure maîtrise par les pays de la crise sanitaire présente dans le monde. Le résultat opérationnel courant s'améliore de 998 kE. Cependant, le taux de marge brute fléchit de 3,1 points par rapport au 30 juin 2020, et 1,2 point par rapport au 31 décembre 2020. Cette baisse provient de la hausse du prix des matières premières créée par une pénurie mondiale causée par des usines de production qui, suite à la pandémie, n'ont pas encore redémarrées ou ne sont pas en pleine capacité de production.

Le Groupe reste vigilant et poursuit un encadrement de sa structure de coûts. Le résultat net part de Groupe au 30 juin 2021 s'établit à 292 KE. En l'absence d'opération de capital, le bénéfice net par action s'établit à 0,093 euro par action (-0,177 euro au 31 décembre 2020).

La situation financière du Groupe reste très solide, caractérisée par des capitaux propres part de Groupe de 22,8 ME, représentant 79,4% du total de bilan. Le Groupe bénéficie d'une trésorerie nette d'emprunt de 6,8 ME, dont 9,3 ME de trésorerie.

Perspectives 2021

Après une période de 12 mois sans précédent, le Groupe a entamé 2021 confiant dans le rôle à jouer dans la relance économique. Les axes prioritaires pour le Groupe restent : l'efficacité commerciale et marketing ; l'innovation ; l'amélioration continue. "Malgré l'arrivée des vaccins, l'ouverture des économies reste timide et la reprise se fait attendre", estime-t-on chez Encres Dubuit.