Encres Dubuit : la politique zéro COVID de la Chine amplifie la problématique sur les matières premières

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, le groupe Encres Dubuit affiche un chiffre d'affaires de 11,1 millions d'euros contre 10,3 ME lors de l'exercice précédent.

A taux de change constant, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Encres Dubuit s'élève sur le 1er semestre à 10,77 ME, en progression de 4,5%.

Le résultat opérationnel au 30 juin s'élève à 92 kE (0,8% du chiffre d'affaires) contre 354 kE (3,4% du CA) sur la période précédente.

Le taux de marge brute reste stable à 61,2% entre 2022 et 2021 avec une hausse des prix de vente initiée par le groupe en ce début d'année, pour absorber les différentes hausses pratiquées sur les prix des matières premières du fait de la pénurie ou de l'indisponibilité de certaines matières premières au cours du premier semestre 2022.

Le résultat financier du 1er semestre 2022 est un gain de 57 kE.

La charge financière nette liée au coût de l'endettement financier s'élève à 18 kE. Le résultat net part de Groupe au 30 juin 2022 s'établit à 4 kE.

Situation financière

La situation financière du Groupe reste très solide, caractérisée par des capitaux propres part de Groupe de 24 ME, représentant 77, % du total de bilan. Le Groupe bénéficie d'une trésorerie nette d'emprunt de 5,9 ME (dont 8,1 ME de trésorerie).

Perspective 2022

La politique zéro COVID menée par la Chine paralyse l'activité chinoise et amplifie les pénuries de matières premières existantes en ce début d'année 2022. Ces situations viennent contrarier l'activité du Groupe qui doit manoeuvrer avec des tensions sur les prix, sur les quantités et sur les délais de livraison, ce qui pèse sur les résultats du Groupe pour le 1er semestre 2022.

Malgré la poursuite de la progression de l'activité du Groupe, les situations de tension sur les prix de matières premières et d'énergie ne montrent aucun signe qui permettrait au groupe d'envisager une amélioration de ses résultats sur le second semestre 2022.

Les axes prioritaires pour le Groupe restent : l'efficacité commerciale et marketing ; le renforcement de l'excellence industrielle ; l'innovation ; la santé de ses collaborateurs et de ses clients.