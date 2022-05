Encres Dubuit : à nouveau bénéficiaire en 2021

(Boursier.com) — A taux de change constants, le chiffre d'affaires d'Encres Dubuit pour l'année 2021 s'élève à 20,5 millions d'euros en hausse de 9,8% par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel pour l'année 2021 s'élève à 1,24 ME soit 6% du chiffre d'affaires (-254 kE ; -1,4% du chiffre d'affaires sur l'année 2020). L'amélioration du résultat opérationnel est due à une amélioration de la marge brute de 1,6 ME liée à la hausse de l'activité pour 1,3 ME, et à la progression du taux de marge qui passe de 62,4% à 64,1% soit en valeur 0,7 ME.

Le résultat financier de l'exercice 2021 est un profit financier de 98 kE. La charge d'impôt sur les sociétés (impôt courant et impôts différés) au titre de l'exercice 2021 est de 431 kE.

Le résultat net part de Groupe au titre de l'exercice 2021 est un profit de +905 kE (-554 kE en 2020). Le bénéfice net par action s'établit à +0,288 euro par action (-0,177 euro au titre de 2020).

Structure financière renforcée

Les capitaux propres consolidés part du Groupe s'élèvent au 31 décembre 2021 à 23,9 ME (22,1 ME au 31 décembre 2020). Le Groupe bénéficie d'une trésorerie nette d'emprunt de 6,8 ME au 31 décembre 2021 (6,9 ME à l'exercice précédent).

Perspectives 2022

Les mesures sanitaires en Chine ont nécessité la fermeture des activités de la filiale d'Encres Dubuit dans le pays depuis la fin du mois de mars. Actuellement, le groupe n'a aucune visibilité sur le moment où les mesures gouvernementales chinoises prendront fin. Cette décision impacte directement le tiers du chiffre d'affaires consolidé,

La politique zéro COVID menée par la Chine paralyse l'activité chinoise et aussi, amplifie les pénuries de matières premières existantes en ce début d'année 2022. Ces situations viennent contrarier l'activité du groupe qui doit manoeuvrer avec des tensions sur les prix, sur les quantités et sur les délais de livraison qui viendront peser sur les résultats du groupe pour l'exercice 2022.

Néanmoins, le groupe Encres Dubuit continue à travailler sur des projets ambitieux qui assurent le maintien de ses compétences et de son leadership sur ses marchés malgré les inquiétudes et les incertitudes générées par le retour de la guerre en Europe.