Encore un mois solide pour le marché automobile européen

(Boursier.com) — Nouvelle nette progression du marché automobile européen en septembre. Les ventes dans l'Union européenne ont augmenté de 9,2%, atteignant 861.062 unités, marquant le quatorzième mois consécutif de croissance. L'Association des constructeurs automobiles européens souligne que deux des plus grands marchés de l'UE ont enregistré des gains substantiels ; Italie (+22,7%) et la France (+10,7%). L'Allemagne a connu un mois plus compliqué avec des ventes en baisse de 0,1% par rapport à septembre 2022.

Au cours des trois premiers trimestres de 2023, le marché automobile européen a connu une croissance substantielle (+16,9%), avec huit millions de voitures immatriculées. Malgré cette vive accélération depuis le début de l'année, le marché reste 20% inférieur au niveau pré-pandémie de 2019 lorsque 10 millions d'unités avaient été commercialisées. À l'exception de la Hongrie (-3,2%), tous les marchés de la région ont enregistré des gains au cours de ces neuf mois, y compris les quatre plus grands : Italie (+20,5%), Espagne (+18,5%), France (+15,9%) et Allemagne (+14,5%).

In quarters, +16.9% 8 units! Battery-electric 14.8% share. Diesel's continued, 12.7%.

En septembre, la part de marché des voitures électriques à batterie a atteint 14,8%, contre 14,1% un an plus tôt. Pour la troisième fois cette année, la part de marché des voitures électriques à batterie dépasse celle du diesel, ce qui en fait le troisième choix le plus populaire auprès des acheteurs de voitures neuves. Les immatriculations de voitures électriques à batterie ont ainsi augmenté de 14,3%, à 127 149 unités. Les voitures hybrides-électriques ont conservé leur position de deuxième option la plus privilégiée, représentant une part significative de 27,3% du marché. Même si les voitures essence continuent à dominer, leur part de marché est passée de 35,3% en septembre 2022 à 34,1% cette année.

Au niveau des constructeurs, Stellantis s'est démarqué le mois passé avec des immatriculations en hausse de 11,3%, loin devant Renault (+5,1%). Volkswagen (+9,6%) et Toyota (+9,5%) ont également assuré même si ce sont les deux constructeurs allemands haut de gamme, BMW (+17,5%) et Mercedes-Benz (+15,8%), qui affichent les plus fortes progressions.