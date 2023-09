Emova : le volume d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2022/2023 s'établit à 101,9 ME

(Boursier.com) — Emova Group, 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Coeur de Fleurs, annonce son volume d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2022/2023.

Franck Poncet, Président du Directoire d'Emova Group, déclare : "Dans un contexte d'inflation généralisée et de nombreux arbitrages de consommation, le volume d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2022/2023 s'établit à 101,9 ME, en légère amélioration par rapport à l'exercice précédent. Après un 1er semestre en léger retrait de -1% par rapport à N-1, le 3ème trimestre affiche une bonne dynamique de l'activité qui progresse ainsi de + 3,5% par rapport au 3ème trimestre de l'an dernier. Cette performance illustre une fois de plus la résilience du marché et du modèle d'affaires du groupe".

Après un 1er semestre de l'exercice 2022/2023 très légèrement en deçà du 1er semestre 2021/2022 qui était en très forte croissance, le volume d'affaires sous enseigne à fin juin-23 (cumul des 9 mois) s'élève ainsi à 101,9 ME, soit +0,5 ME par rapport à N-1, sous l'effet positif des ventes du 3ème trimestre. Cette amélioration est liée au volume d'affaires des franchises en France qui progresse de 0,2 ME, ce malgré avec un effet parc défavorable relatif à l'acquisition en succursale en février 2022 de 8 magasins exploités précédemment en franchise.

Le volume d'affaires sous enseigne du 3ème trimestre 2022/2023 ressort à 35,8 ME en progression de +3,5% par rapport à N-1 (à noter l'événement calendaire du trimestre, la fête des mères en juin cette année vs mai l'an dernier).

Le volume d'affaires des succursales ressort à 5,8 ME en hausse de +2%, celui des franchises s'élève à 29,6 ME en croissance de +4%. Le volume d'affaires du e-commerce s'établit à 0,4 ME, stable par rapport à N-1.

A fin juin 2023, le parc de magasins du Groupe réunit 329 points de vente.

Emova Group compte 56 succursales à fin juin 2023, contre 55 à fin mars 2023, suite à l'ouverture d'un magasin Monceau Fleurs à Rueil-Malmaison. Sur la période, le groupe ouvre également un corner en franchise à Taiwan.

Parallèlement, il poursuit la rationalisation de son parc magasins avec la fermeture de 5 magasins en franchise liée au cycle naturel de l'évolution du parc, portant ainsi le nombre total de franchises à 273 points de vente.

Confirmation des objectifs financiers

Sur la base des éléments du 1er semestre, Emova Group confirme ses objectifs stratégiques pour l'exercice :

-Maintien de sa rentabilité ;

-Développement du parc en franchise et en succursale ;

-Renforcement de la qualité de service délivrée au réseau et poursuite du développement de sa Centrale d'achat et de référencement par l'optimisation de son modèle logistique ;

-Progression de l'activité digitale (e-commerce et apporteurs d'affaires) ;

-Mise en oeuvre de sa charte RSE ;

-Transmission du savoir-faire avec l'Ecole Florale by Emova Group.

Prochaine publication le 16/11/2023 après bourse :

Volume d'affaires sous enseigne 4ème trimestre 2022/2023