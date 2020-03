Emova lance une augmentation de capital de 2,7 ME

(Boursier.com) — Emova lance une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant brut maximum de 2,7 millions d'euros au prix de 0,9 euro par action, soit une décote de 2,2% par rapport au cours de l'action de la société à la clôture de la séance du 30 mars 2020.

La parité de souscription est de 10 actions nouvelles pour 19 actions existantes pour une valeur nominale de 3 euros chacune. Chaque actionnaire recevra 1 DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du lundi 6 avril 2020.

La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 9 au 24 avril 2020 inclus.

Les souscriptions pourront être libérées en espèces ou par compensation de créance.

Le produit de cette émission est destiné à hauteur de 1.429.222 euros, soit 53,78 % du produit de la levée de fonds, à assainir le bilan d'Emova Group au moyen de la capitalisation d'un montant équivalent prélevé sur la créance de compte courant d'associé, d'un montant total de 2.021.674 euros, détenue par Emova Holding sur la société. Ce montant de 1.429.222 euros correspond à la souscription à titre irréductible d'Emova Holding à l'Augmentation de Capital.

Le solde de l'émission doit contribuer marginalement au financement du plan stratégique à 5 ans axé sur la croissance, la rentabilité et le développement durable annoncé par la société.

Emova Holding s'est engagée à garantir le succès de l'augmentation de capital dans la limite de 76,07 % du produit de l'émission, correspondant à la capitalisation de la totalité du solde de sa créance de 2.021.674 euros après déduction de sa souscription à titre irréductible, soit un maximum de 592.451 euros supplémentaires, libérés par compensation de créance.

Emova compte reprendre les négociations en cours avec les organismes prêteurs afin d'obtenir de le financement nécessaire à l'exécution de son plan stratégique et le report des paiements de dettes d'acquisitions.