Emova Group : volume d'affaires stabilisé sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — Le réseau de vente de plantes et fleurs au détail EMOVA Group a réalisé sur l'exercice 2021-2022 un volume d'affaires de 125,5 ME, en légère baisse de 1% par rapport à l'exercice précédent et en hausse de 6% par rapport au niveau qualifié " d'avant crise ". EMOVA Group estime que cette relative stabilité constitue un bilan satisfaisant au regard d'un environnement particulièrement perturbé.

A fin septembre 2022, Emova Group comptait 334 points de vente, dont 56 succursales et 278 franchises. Quatre nouvelles boutiques Monceau Fleurs ont été ouvertes sur le trimestre : deux franchises en France (à Annecy et à Cergy), une franchise à Taïwan et une succursale à Boulogne-Billancourt, portant ainsi le nombre total d'ouvertures sur l'exercice à 10 magasins.

Dans un contexte économique incertain, Emova Group reste prudent sur sa dynamique commerciale mais confirme son objectif de maintien de sa rentabilité.