Emova Group : un partenariat commercial avec Uber Eats

(Boursier.com) — Emova Group, 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Coeur de Fleurs et Bloom's, annonce un partenariat exclusif avec Uber Eats. En tant que leader en France nous continuons d'innover et nous souhaitions proposer de nouveaux services à nos clients en simplifiant la commande et la livraison de fleurs via l'application Uber Eats. Nous nous appuyons sur le savoir-faire de notre réseau de 297 magasins et partenaires franchisés en France pour offrir à tous la possibilité de fleurir son quotidien ! , commente Franck Poncet, Président du Directoire d'Emova Group.

Pour la 1ère fois en France, l'application de livraison s'est associée avec le numéro un français de la distribution de fleurs, en proposant une offre de bouquets livrés directement à domicile en quelques clics !