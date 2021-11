Emova Group : un bon 4e trimestre

(Boursier.com) — A fin septembre 2021, Emova Group compte 346 magasins, dont 49 magasins succursales et 297 magasins franchisés.

Au 4è trimestre de l'exercice 2020/2021, son volume d'affaires s'établit à 25,7 millions d'euros, en croissance de +7% par rapport à l'an passé. La performance dégagée sur le trimestre est d'autant plus remarquable que le 4è trimestre de l'exercice passé, en sortie du 1er confinement, avait affiché une croissance de +8% pour un trimestre positionné sur des mois d'été classiquement moins dynamique.

Au global, sur l'exercice, Emova Group dégage un volume d'affaires de 127,4 ME, en croissance de +23% par rapport à l'exercice précédent marqué par la crise sanitaire. Le Groupe dépasse son niveau d'activité d'avant crise sanitaire (+9% par rapport à l'exercice 2018-2019).

Perspectives

Emova Group dépasse à fin septembre 2021 son niveau d'activité pré-crise sanitaire. Cette dynamique de croissance repose sur plusieurs piliers : la résilience du marché des fleurs et des plantes, les nouvelles habitudes de consommation nées pendant la crise sanitaire, l'impact conjugué d'une marque emblématique -Monceau Fleurs- et d'une optimisation efficace du parc de magasins et portefeuille de marques. En parallèle, le Groupe poursuit le développement de trois axes majeurs : l'e-commerce qui a plus que doublé sur l'exercice, le développement durable avec par exemple la lutte contre le gaspillage et la transmission du savoir-faire avec l'Ecole Florale by Emova Group.

Sur la base de ces éléments, Emova Group confirme ses ambitions stratégiques. Franck Poncet, Président du Directoire d'Emova Group, souligne : "Le Groupe dispose des atouts nécessaires pour atteindre ses ambitions : accroitre son maillage du territoire, augmenter la part de ses ventes en digital et améliorer la rentabilité".