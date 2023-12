(Boursier.com) — Dans le cadre de ses engagements RSE en faveur du renouveau de la production horticole française, Emova Group s'allie à Alma Bouquets, l'un des plus importants acteurs de la fleur française.

Crée en 1958 à Hyères, au coeur du bassin de production du Var, Alma Bouquets développe, grâce à ses partenaires locaux, une offre de fleurs du sud (mimosa, anémone, renoncules, ...) bas carbone.

Achetées directement au traditionnel Marché aux fleurs de Hyères, ou via des accords avec les producteurs, les fleurs proposées par Alma Bouquets sont majoritairement produites sous abri non chauffé, dans le bassin de production méditerranéen.

Alma Bouquets peut ainsi proposer à Emova Group et ses magasins sous les enseignes Monceau Fleurs, Au nom de la rose ou Coeur de fleurs, des fleurs offrant une traçabilité totale et une rémunération juste des horticulteurs locaux.

Comme le souligne Franck Poncet, Président du Directoire d'Emova Group, "Alma Bouquets est un partenaire de choix pour nos magasins et nos sites e-commerce, grâce auquel nous allons continuer à accélérer le développement de notre offre de fleurs françaises et de saison". Dès décembre 2023, plus de 30.000 fleurs seront achetées par les magasins du groupe.

Emova Group a également décidé de s'appuyer sur le savoir faire d'Alma Bouquets pour confectionner et expédier à ses clients les bouquets de ses sites e-commerce, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être réalisés en magasins.