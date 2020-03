Emova Group : perturbé par les mouvements sociaux au 1er trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de l'exercice 2019-2020, le volume d'affaires sous enseigne d'Emova Group s'établit à 29,4 millions d'euros, en hausse de 0,7 ME par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent, avec un parc de magasins quasi stable (-1 point de vente par rapport à décembre 2018).

Cette performance a été réalisée en dépit du mouvement social de fin d'année qui a impacté l'activité des magasins, notamment à Paris.

Le volume d'affaires sous enseigne des succursales a augmenté de 0,5 ME, avec un parc de 9 points de vente supplémentaires. Les franchises réalisent un volume d'affaires sous enseigne en progression de 0,2 ME malgré une diminution nette de 10 points de vente liés aux travaux de rationalisation du parc effectués courant 2019 visant à recentrer le parc sur les marques et magasins les plus performants.

L'activité franchises à l'international est en très légère baisse en fin de trimestre, compte tenu de la fermeture de deux points de vente en Suisse.

Ce 1er trimestre 2019/2020 est marqué par un attentisme lié aux mouvements sociaux, qui se traduit par les fermetures nettes de 3 magasins non suffisamment performants.