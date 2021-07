Emova Group : nomination

Emova Group : nomination









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EMOVA Group, 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Coeur de Fleurs et Bloom's, annonce la nomination de Céline Rivals au poste de Directrice des Ressources Humaines et de la RSE.

Franck Poncet, Président du Directoire d'EMOVA Group, déclare : "Je suis heureux d'accueillir Céline Rivals en tant que nouvelle Directrice des Ressources Humaines et de la RSE d'Emova Group. Son leadership et son expertise dans le retail et la RSE ainsi que dans l'accompagnement de groupes en transformation seront des atouts essentiels pour accompagner le développement de notre Groupe. Son arrivée vient renforcer notre Comité Exécutif collectivement engagé dans la poursuite de la dynamique de croissance."