Emova Group lève finalement 2,45 ME

(Boursier.com) — Emova Group a finalement 2,45 ME dans le cadre de son augmentation de capital, dont 1,02 ME de "new money" et 1,43 ME par compensation de créance détenue par Emova Holding, principal actionnaire de la société.

La demande globale de titres a représenté 92 % de l'offre.

Cette augmentation de capital permet à la société d'assainir son bilan. Plus marginalement, elle contribue au financement du plan stratégique à 5 ans.