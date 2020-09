Emova Group : le volume d'affaires se tasse de 13% sur 9 mois

Emova Group : le volume d'affaires se tasse de 13% sur 9 mois









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 30 juin 2020 soit sur 9 mois d'activité, Emova Group dégage un volume d'affaires de 78,9 millions (92,1 ME sur 9 mois de l'exercice 2019-2020). Il recule de -13,4% sur une période de 9 mois atypique avec les mouvements de grève fin 2019-début 2020, puis le confinement jusqu'au 11 mai. Ce volume démontre ainsi la résilience du modèle et de son marché dans un contexte adverse.

Le 3e trimestre a été amputé de 40 jours d'activité au coeur d'une crise sanitaire inédite. Sur la période, le volume d'affaires d'Emova Group s'établit à 23,3 ME, en retrait contenu de 9,8 ME par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette évolution masque le fort rebond commercial, constaté par le Groupe dès la fin du confinement. Ainsi, au mois de juin, le volume d'affaires ressort en croissance de +94%, avec une excellente performante de l'activité sur la fête des mères (+20%) qui avait eu lieu en mai en 2019.

Depuis juin, le dynamisme de la demande en plantes et fleurs s'est poursuivi. Entre le 11 mai (date de réouverture des magasins) et le 31 août, la croissance du volume d'affaires s'élève à +14% versus la même période pour l'exercice 2018 /2019, étant précisé que le groupe compte 364 magasins à fin août (366 magasins à fin août 2019).

A fin juin, soit au 3e trimestre, le volume d'affaires des franchises recule de -9,4%, atteignant 20,8 ME (30,2 ME au 30 juin 2019), reflétant l'impact de la crise sanitaire et tenant compte d'un effet périmètre défavorable lié à la rationalisation du parc de magasins (-6 points de vente net).

La situation de trésorerie a été renforcée par l'augmentation de capital de mai et la conclusion d'un PGE de 5 ME.

Perspectives

Toutes les boutiques françaises ont rouvert leurs portes dans le strict respect des consignes sanitaires. Les franchises à l'étranger sont également dans leur grande majorité à nouveau opérationnelles, dans des conditions de sécurité et d'hygiène optimales répondant aux contraintes de chaque pays.

Au coeur de la crise, Emova Group a poursuivi ses chantiers stratégiques. Le nouveau site Monceau Fleurs, lancé en juin, donne des résultats conformes aux attentes. La première rentrée de l'Ecole florale est attendue en octobre.

Fort de la qualité de ses marques, de son engagement auprès de ses franchisés, de sa Market Place prisée par ses enseignes, et sous l'impulsion de Franck Poncet nouvellement nommé Président du Directoire, Emova Group entend :

- développer son parc ;

- renforcer la qualité de service délivrée au réseau en continuant notamment à développer Emova Market Place ;

- développer de nouvelles offres et services clients, notamment digitaux ;

- poursuivre l'amélioration de la rentabilité.