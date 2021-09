Emova Group : le volume d'affaires du 3ème trimestre ressort à 40,1 ME

(Boursier.com) — EMOVA Group, 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Coeur de Fleurs et Bloom's, annonce son volume d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2020/2021.

Le volume d'affaires du 3ème trimestre ressort à 40,1 ME, en forte progression de +70% par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'excellente performance de l'activité permet de dépasser le niveau d'avant crise (33,1 ME de volume d'affaires trimestriel à fin juin 2019).

Au-delà de l'effet de base lié à la crise sanitaire, EMOVA Group a réalisé de très bonnes performances tout au long de la période, y compris sur les moments clés du trimestre (1er mai, Fête des mères). Pour mémoire, le 3ème trimestre 2019/2020, au coeur du premier confinement de la crise sanitaire, avait été amputé de 40 jours d'activité.

L'activité des succursales s'établit à 5 ME, multipliée par 2 par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent. Cette forte croissance intègre 1,2 ME de volume d'affaires réalisé par les 16 boutiques en franchises acquises et entrées dans le périmètre des succursales le 6 mai 2021.

A fin juin 2021, le volume d'affaires des franchises atteint 34,5 ME, contre 20,8 ME au 30 juin 2020, et ce en dépit d'un effet périmètre défavorable (-27 points de vente net, mais dont les 16 franchises désormais en succursales).

Le volume d'affaires e-commerce poursuit sa progression et s'établit à 0,6 ME, sous l'effet des ventes en ligne des sites Monceau Fleurs et Au Nom de la Rose. Au global, sur une période de 9 mois, le volume d'affaires s'établit à 79,4 ME.

Parc de magasins : 351 points de vente à fin juin 2021.

A fin juin 2021, EMOVA Group comptait 351 points de vente, dont 50 succursales et 301 franchises.

Sur le 3ème trimestre 2020/2021, EMOVA Group a acquis 16 de ses magasins précédemment franchisés, dont 14 à la marque Monceau Fleurs situés dans des emplacements stratégiques à Paris et en région.

Selon la définition retenue à l'époque, le volume d'affaires à fin juin 2019 n'intégrait pas l'activité digitale, qui était alors peu significative.

Le parc de succursales ressort ainsi renforcé, conformément à la stratégie de développement équilibré en franchises et succursales du Groupe.

Les ouvertures de magasins prévues au 3ème trimestre ont été décalées, principalement pour des raisons de planning de travaux et d'autorisations administratives. Le planning d'ouverture de ces boutiques s'étale désormais sur le 4ème trimestre de l'exercice et le début de l'exercice suivant.

Perspectives

Au 3ème trimestre, EMOVA Group a généré un niveau d'activité supérieur à ses attentes. En plus de sa résilience historique, le marché des plantes et fleurs semble marquer une tendance de croissance liée à des changements d'habitudes de consommation nés pendant la crise sanitaire. Si la pérennité de cette tendance reste à confirmer, l'excellente performance du 3ème trimestre permet d'attendre un 4ème trimestre toujours soutenu en termes d'activité.

EMOVA Group anticipe avoir ouvert plus d'une douzaine de points de vente sur l'exercice 2020/2021.

Certaines ouvertures prévues sur l'exercice sont décalées sur les premiers mois de l'exercice 2021/2022. Par ailleurs, cinq corners Monceau Fleurs en Italie ont été fermés durant l'été, suite à la réallocation des surfaces commerciales du partenaire. Ces corners, de petite taille, étaient peu contributifs au volume d'affaires.

Dans ce contexte, le parc à fin septembre 2021 devrait compter environ 345 points de vente. Cette diminution ponctuelle du parc est compensée par l'amélioration du mix magasins tant en termes d'enseignes, que de taille de boutiques ou encore d'emplacement géographique.

Sur la base de ces éléments, EMOVA Group confirme ses ambitions stratégiques : accroitre son maillage du territoire, augmenter la part de ses ventes en digital et améliorer la rentabilité.

Franck Poncet, Président du Directoire d'EMOVA Group, déclare : "EMOVA Group a réalisé sur le 3ème trimestre 2020/2021 de très bonnes performances commerciales : le volume d'affaires ressort nettement supérieur au niveau d'avant crise sanitaire. La force des marques du Groupe, ainsi que son adaptabilité et celle de ses franchisés, lui permettent aujourd'hui de rebondir et d'être en croissance forte sur l'ensemble de ses canaux de distribution - dans un marché historiquement résilient. Alors que nous anticipions un retour à une croissance plus mesurée dans un contexte normalisé, force est de constater que la vitalité du marché de la fleur et des plantes ne faiblit pas. Avec l'ensemble des équipes, nous sommes engagés dans la poursuite de nos chantiers stratégiques : maillage du territoire, croissance du digital et travail sur la rentabilité."

Prochaine publication le 17/11/2021 après bourse :

Volume d'affaires sous enseigne 4ème trimestre 2020/2021.