Emova Group : L'Ecole Florale reçoit la certification Qualiopi

(Boursier.com) — Emova Group, 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy, Coeur de Fleurs et Bloom's, annonce l'obtention par L'Ecole Florale de la certification Qualiopi.

Historiquement engagé pour la transmission de l'art floral et convaincu par la formation professionnelle, Emova Group a créé l'Ecole Florale qui forme au CAP de fleuriste. Seul groupe de son secteur à intégrer une formation par l'apprentissage, elle propose un tremplin efficace vers le marché de l'emploi dans un secteur d'activité mêlant savoir-faire artisanal, passion et commerce. L'école vient de recevoir la certification Qualiopi, qui atteste que ses processus de formation sont conformes aux exigences du référentiel national. Cette certification est un repère fiable et transparent qui garantit la qualité des actions mises en oeuvre par l'école.

En offrant à ses apprenants un accès exclusif à pratiquement 300 points de vente sur l'Ile-de-France et en Province, l'Ecole Florale garantit une insertion professionnelle rapide avec de réelles opportunités d'évolution. 80% des apprenants trouvent un poste en moins de 3 mois après l'obtention de leur diplôme.

Intégrée à Emova Group, l'Ecole Florale possède son campus en région parisienne sur le site de son siège social à Issy-les-Moulineaux. Elle offre aux apprentis les compétences techniques, théoriques et artistiques nécessaires pour exercer toutes les facettes du métier d'artisan fleuriste : la création et la composition florale, le commerce de proximité, l'événementiel, la création d'entreprise...

En 2021, 95%3 des apprenants ont obtenu leur CAP Fleuriste du premier coup. Un taux de réussite élevé qui prouve la qualité de la formation dispensée par l'Ecole Florale, l'expertise de ses intervenants, la pertinence de son programme pédagogique et la rigueur de son encadrement personnalisé.