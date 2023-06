Emova Group : L'EBITDA ressort à 3,3 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Au 31 mars 2023, le chiffre d'affaires consolidé d'Emova Group s'établit à 16,7 ME, contre 16,9 ME au 31 mars 2022, soit une légère baisse de -1%. Au-delà du contexte actuel, cette évolution s'apprécie au regard d'un historique de performance élevé au cours du 1er semestre 2021/2022 (+18% par rapport à 2020/2021). Le chiffre d'affaires succursales s'établit à 11 ME, en progression de 8%, en lien avec l'effet périmètre relatif à la reprise de 8 franchises en succursale en février 2022.

Le chiffre d'affaires des magasins sous franchise s'élève à 4,4 ME, en baisse de -0,2 ME en corrélation avec l'évolution du volume d'affaires sous enseigne.

Le chiffre d'affaires de la centrale d'achat et de référencement (EM&P) ressort à 0,6 ME. La baisse de -0,4 ME s'explique par un changement de modèle d'affaires opéré au cours du 2ème semestre 2021/2022 (transition d'une activité d'achat-revente vers une activité de référencement).

Le chiffre d'affaires e-commerce ressort en baisse de -0,4 ME, par suite de l'optimisation des dépenses de marketing digital et du coût d'acquisition client initiée au cours du 2nd semestre de l'exercice précédent.

Résultats du 1er semestre 2022/2023

L'EBITDA ressort à 3,3 ME sur le semestre, contre 2,4 ME sur le 1er semestre de l'exercice précédent.

Les charges de personnel incluent notamment l'effet périmètre du parc de succursales. La baisse des achats consommés est en lien avec le léger recul du chiffre d'affaires, un pilotage intensifié de l'approvisionnement et le changement de modèle d'affaires de la centrale d'achat et de référencement opéré au cours du 2nd semestre 2021/2022. La forte diminution des charges externes est le résultat d'actions de rationalisation des charges (optimisation des charges fixes et variables) et du changement du modèle d'affaires de la centrale d'achat et de référencement.

La relative stabilité du chiffre d'affaires qui s'accompagne d'une rationalisation des charges et le changement du modèle d'affaires de la centrale d'achat et de référencement permettent une amélioration de 5 points de la marge d'EBITDA qui s'établit ainsi à 20%.

Après prise en compte des dotations aux amortissements en hausse (en lien avec l'effet périmètre des succursales), le résultat opérationnel ressort à 1,1 ME, en nette progression par rapport au 1er semestre 2021/2022.

Le résultat financier s'établit en baisse de 0,2 ME, sous l'effet de l'opération de refinancement réalisée au cours de l'exercice précédent. Le résultat net ressort positif sur le semestre et en croissance par rapport à N-1.

Les capitaux propres d'Emova Group s'élèvent à 35,7 ME. L'endettement financier net hors IFRS 16 est de 19,4 ME à fin mars 2023, contre 18,8 ME à fin septembre 2022.

Confirmation des objectifs

Emova Group a délivré de bonnes performances sur le 1er semestre 2022/2023. Le chiffre d'affaires est relativement stable et la marge d'EBITDA progresse de 5 points...

Dans le contexte économique actuel encore incertain avec ses conséquences sur l'inflation et les arbitrages de consommation, Emova Group reste prudent sur ses performances commerciales du second semestre. Toutefois, l'amélioration de la rentabilité constatée au premier semestre et l'impact positif des effets périmètres (succursales, centrale d'achat et de référencement) permettent de confirmer ses objectifs pour l'exercice : maintien de sa rentabilité, développement du parc en franchise et en succursale et poursuite du développement de sa Centrale d'achat et de référencement par l'optimisation de son modèle logistique.

Prochaine publication le 07/09/2023 après bourse :

Volume d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2022/2023.