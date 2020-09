Emova Group : Franck Poncet est nommé Président du Directoire

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance d'Emova Group, contrôlé par Perceva, s'est réuni le 1er septembre. Il a nommé Franck Poncet (47 ans) Président du Directoire. Il aura pour mission d'accélérer le développement omnicanal du Groupe et de ses partenaires franchisés qui constituent le premier réseau de vente de fleurs en France et en Europe sous les marques : Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy, Coeur de Fleurs et Bloom's.

Franck Poncet succède à Bruno Blaser dont le Conseil de Surveillance a tenu à saluer la qualité du travail accompli grâce auquel le Groupe est désormais rentable . Le Conseil précise encore : Le parcours de Franck Poncet illustre son expertise en stratégie et développement d'enseignes de distribution ainsi que son appétence pour l'innovation. Les nouveaux concepts qu'il a introduits chez monop' et monop'daily ont permis d'accélérer la croissance de ces réseaux, en termes d'ouvertures de franchises et de marchés. De son côté, Naturalia a pu tripler son parc de magasins et son chiffre d'affaires grâce aux évolutions stratégiques entreprises par Franck Poncet. Le nouveau Président du directoire d'Emova Group est aussi spécialiste de l'évolution des ventes physiques vers l'omnicanalité .

En 2014, Franck Poncet est devenu Directeur Général de Naturalia, dont il prend la Présidence en 2018. Jusqu'en mars 2020, il était également Président de monop', membre du Comex Groupe Monoprix en charge notamment des opérations, des investissements, du développement et du partenariat avec Amazon.