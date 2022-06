Emova Group formalise sa démarche RSE

(Boursier.com) — Emova Group structure sa démarche de durabilité en formalisant sa Charte de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Ce texte fondateur regroupe les principes fondamentaux du plan RSE d'Emova Group partagés avec ses fournisseurs, collaborateurs et franchisés. Il permet une structuration concrète des engagements du groupe, de ses missions et actions pour les années à venir.

Cette démarche, au service des clients et des collaborateurs, sert avant tout à définir un cadre et orienter au quotidien le comportement des professionnels pour réduire l'impact environnemental des activités du groupe tout en développant une offre durable et équitable. En définissant des objectifs environnementaux sur le long terme, cette Charte de Responsabilité Sociale et Environnementale, soutenue par le Comité Social et Economique d'Emova Group, a pour mission de transformer de façon durable la filière horticole française, d'optimiser ses ressources, de transmettre le savoir-faire de l'art floral et de garantir la transparence des produits auprès des clients.

Emova Group s'engage à relever les défis environnementaux de demain en contribuant aux Objectifs de Développement Durable dans le cadre d'une démarche de responsabilité sociale et environnementale structurée en 4 engagements fondamentaux et 16 leviers d'action.

D'ici 2025, l'objectif d'Emova Group est de favoriser le respect de la biodiversité et de la saisonnalité, de soutenir une production locale, durable et responsable, de réduire ses déchets, de lutter contre le gaspillage et de développer sa contribution sociale et sociétale. Il s'agit d'une démarche collective et progressive qui s'inscrit dans une volonté de protection du végétal, de ses ressources et de son écosystème avec ses parties prenantes engagées.