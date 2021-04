Emova Group : excellente performance commerciale au 2ème trimestre

(Boursier.com) — EMOVA Group, 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Coeur de Fleurs et Bloom's, a annoncé son volume d'affaires sous enseigne pour le deuxième trimestre (jan-21 à mar-21) et le premier semestre (oct-20 à mar-21) de l'exercice 2020/2021.

A compter de l'exercice 2020/2021, EMOVA Group fait évoluer cet indicateur en y ajoutant l'activité e-commerce réalisée par la bouquetterie et Bloom's. Ainsi, le volume d'affaires sous enseigne correspond désormais au chiffre d'affaires réalisé par les magasins de chaque réseau (franchisés et succursales ; en direct ou via le e-commerce) et à celui généré par l'activité e-commerce (bouquetterie et Bloom's). Ce chiffre ne prend pas en compte les revenus générés par Emova Market Place.

Le volume d'affaires du 2ème trimestre s'est établi en forte progression de +31% par rapport au 2ème trimestre de l'exercice précédent, confirmant le rebond commercial constaté depuis la fin du 1er confinement. La dynamique de croissance s'illustre sur l'ensemble de nos canaux de vente : succursales, franchisés et e-commerce.

Ces performances, réalisées dans un contexte de couvre-feu avec des magasins fermés dès 18 heures, traduisent à la fois : - la résilience du marché des fleurs et des plantes, - la fidélité des clients d'EMOVA Group qui ont adapté leurs habitudes d'achats aux nouveaux horaires aussi bien en boutique qu'en se tournant vers le e-commerce, - et, dans le contexte actuel de limitation des occasions de convivialité, l'essor d'un nouveau mode de consommation visant à acheter pour soi, pour se faire plaisir, en complément de la vigueur de l'achat de fleurs pour offrir, comme l'indique la très bonne croissance à 2 chiffres enregistrée par EMOVA Group sur les temps forts que sont la Saint-Valentin et la Fête des grands-mères.

Ainsi, sur le trimestre, les succursales ont généré un volume d'affaires sous enseigne de 3,3 ME (versus 2,3 ME au T2 2019/2020) malgré l'effet de base négatif sur le périmètre (-2 points de vente). L'activité des franchises en France s'établit à 27,4 ME, en hausse de 6,7 ME avec un parc diminué par rapport à fin mars 2020 (-10 points de vente), le volume d'affaires bénéficiant notamment pour partie de l'évolution du mix magasins. A l'international, l'activité franchises (-1 point de vente) s'établit à 3 ME en léger retrait par rapport au 2ème trimestre de l'exercice précédent.

E-commerce multiplié par 3

Le volume d'affaires e-commerce est multiplié par 3 sur ce premier semestre, porté notamment par le succès du site de e-commerce Monceau Fleurs. Lancé en juin 2020, le nouveau site Monceau Fleurs continue à voir son trafic naturel augmenter, et bénéfice également sur le trimestre d'actions marketing dédiées et de l'élargissement de son offre avec les plantes d'intérieur. Le nouveau site Au Nom de la Rose, lancé mi-mars, et le partenariat exclusif du Groupe avec Uber Eats, déployé à partir de la Saint Valentin, ont également été sources de chiffre d'affaires additionnel.

Cette excellente performance commerciale du 2ème trimestre s'inscrit dans la lignée du 1er trimestre où l'activité avait résisté durant la période de fermeture administrative du 3 au 27 novembre 2020, malgré des magasins en activité partielle et grâce à l'adaptation de nos succursales et franchisés (livraisons à domicile, call and collect, click and collect et drive).

Au global, le volume d'affaires sous enseigne du 1er semestre ressort ainsi à 61,6 ME, en croissance de +10% par rapport au 1er semestre 2019/2020.

A fin mars 2021, EMOVA Group comptait 352 points de vente, dont 34 succursales et 318 franchises, contre 360 magasins à fin décembre. L'évolution du parc sur le trimestre est liée à un effet de calendrier et ne remet pas en cause l'objectif du groupe pour la fin de cet exercice. EMOVA Group confirme ainsi son objectif d'un parc de magasins en solde net positif sur l'exercice.

Perspectives

L'accélération de l'activité constatée sur le 2ème trimestre, malgré un contexte sanitaire toujours complexe, illustre la force du modèle d'affaires d'EMOVA Group, en franchises et en succursales, mais aussi la pertinence de ses choix stratégiques avec notamment le renforcement de la digitalisation. EMOVA Group profite en outre de la résilience de son marché aujourd'hui confortée par le classement des fleuristes en commerces essentiels et l'apparition de nouveaux modes de consommations aux côtés des modes de consommations historiques.

Dans ce contexte, EMOVA group confirme son objectif de parc attendu en solde net positif en fin d'exercice 2020/2021. Il entend également poursuivre la croissance de son activité digitale, consolider Emova Market Place et continuer à travailler sur la rentabilité.

Prochaine publication le 08/07/2021 après bourse avec les résultats semestriels 2020/2021.