Emova Group : en légère perte sur l'exercice

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019-2020 d'Emova Group atteint 23,3 millions d'euros, dans un contexte bouleversé par les mouvements sociaux en début d'exercice puis l'épidémie de la Covid-19. Emova Group estime que la fermeture administrative des magasins pendant 57 jours lors du 1er confinement a eu un impact négatif de 4,1 ME sur le chiffre d'affaires de l'année. En l'absence de ce confinement, le chiffre d'affaires serait ressorti en hausse de 1,6 ME.

Au 30 septembre 2020, l'Ebitda ajusté s'établit à 3 ME, soit une marge d'Ebitda stable à 13%. Le résultat opérationnel courant ressort à 0,9 ME. L'impact du 1er confinement et de la norme IFRS 16 sur le résultat opérationnel courant est estimé respectivement à -1,9 ME et +0,2 ME. Le résultat opérationnel s'élève à 0,4 ME (0,6 ME en 2018-2019).

Le résultat net part du groupe ressort en légère perte à -0,1 ME à fin d'exercice 2019-2020.

Situation financière

A fin septembre 2020, les capitaux propres s'élèvent à 34,4 ME (32 ME un an plus tôt), renforcés par l'augmentation de capital d'avril 2020. L'endettement financier net hors IFRS 16 à s'établit 10,9 ME (10,4 ME à fin septembre 2019). En intégrant l'impact lié à la norme IFRS 16, l'endettement financier net ressort à 15,3 ME. Sur l'exercice, Emova Group a diminué son enveloppe d'investissements à 1,8 ME (4 ME sur l'exercice précédent) tout en maintenant les investissements essentiels à son futur développement, notamment les frais liés au développement du nouveau site Monceau Fleurs, lancé en juin et à la poursuite du développement d'Emova Market Place.

Ambitions et perspectives

En parallèle de sa gestion de la crise, Emova Group a poursuivi tout au long de l'exercice écoulé, ses développements stratégiques, dont notamment le lancement du nouveau site e-commerce Monceau Fleurs en juin et l'ouverture de l'école florale en octobre 2020. Le site e-commerce de Monceau Fleurs a permis d'augmenter de façon significative le trafic, le nombre de commandes et le taux de conversion.

. Toutefois, fort de la reprise de l'activité constatée à chaque sortie de confinement et de sa confiance dans ses fondamentaux solides, basés sur un modèle omnicanal et des marques fortes, le Groupe entend poursuivre ses ambitions