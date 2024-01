Emova Group : dans le rouge en 2023

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires d'Emova Group s'établit à 30,1 millions d'euros, en retrait de -7% par rapport à l'exercice 2021-2022 en lien direct avec le changement de modèle d'affaires de la Centrale d'achat et de référencement. Cette bonne résistance de l'activité s'effectue dans un contexte économique difficile. Elle illustre la résilience du marché des fleurs et végétaux d'intérieur et du modèle d'affaires du Groupe.

Au 30 septembre 2023, l'Ebitda ajusté s'établit à 8,4 ME, en croissance de +9% par rapport à l'exercice 2021-2022. La marge d'Ebitda ajusté ressort à 28%, soit une hausse de 4 points. Cette belle performance est rendue possible à la fois par la bonne résistance de l'activité, la maîtrise des charges fixes corrélée à l'optimisation des charges variables ainsi que par le pilotage intensifié de l'approvisionnement dans un contexte inflationniste.

Après prise en compte d'une dépréciation du goodwill à hauteur de -5 ME (constatée dans le cadre du test de dépréciation annuel de l'écart d'acquisition et qui reflète la hausse des coûts de financement du secteur dans lequel évolue le groupe), des dotations aux amortissements de l'exercice (-3,3 ME), et des autres produits et charges opérationnels (-1,1 ME), le résultat opérationnel s'élève à -1,2 ME (2,1 ME au 30 septembre 2022).

Le résultat net part du groupe ressort à -3,4 ME (0,8 ME à fin septembre 2022).

A fin septembre 2023, les capitaux propres d'Emova Group s'élèvent à 32,1 ME (35,5 ME à fin septembre 2022). L'endettement financier net hors IFRS 16 s'établit à 18,3 ME (18,8 ME à fin septembre 2022).

Ambitions et perspectives

Sur l'exercice 2022-2023, Emova Group a confirmé ses performances tant en termes d'activité que de rentabilité malgré un contexte économique adverse.

Pour l'exercice 2023-2024, le Groupe reste prudent sur sa dynamique commerciale et prévoit un maintien de son Ebitda ajusté.

Sur la base de ces éléments, Emova Group confirme ses objectifs stratégiques : Maintien de sa rentabilité ; Développement du parc en franchise et en succursale ; Renforcement de la qualité de service délivrée au réseau et poursuite du développement de sa Centrale d'achat et de référencement ; Progression de l'activité digitale (e-commerce et apporteurs d'affaires) ; Poursuite de ses actions en matière de RSE à travers le respect des engagements de sa Charte RSE ; Transmission du savoir-faire avec l'Ecole Florale by Emova Group.