Emova Group : confirme ses objectifs 2021-2022

(Boursier.com) — Au 31 mars 2022, le chiffre d'affaires d'Emova Group s'établit à 16,9 millions d'euros (14,3 ME au 31 mars 2021), soit une hausse de 18%. Cette croissance intègre à la fois un effet de base positif du fait de la situation sanitaire dégradée sur le 1er semestre 2020-2021 et un effet périmètre lié aux 16 franchises reprises en succursales en mai 2021 et aux 8 autres acquises en début d'année 2022.

L'Ebitda ressort à 2,4 ME sur le semestre (1,9 ME sur le 1er semestre de l'exercice précédent). Comme le chiffre d'affaires, les charges opérationnelles incluent notamment l'effet périmètre du renforcement du parc de succursales. La progression de la part des succursales dans le parc a un effet positif sur la marge d'Ebitda qui s'établit en hausse de plus d'un point, à 14,2%.

Le résultat opérationnel ressort à 0,4 ME, en nette progression par rapport au 1er semestre 2020-2021.

Le résultat net ressort légèrement positif à fin de semestre.

Les capitaux propres d'Emova Group s'élèvent à 34,7 ME. L'endettement financier net est de 24,1 ME à fin mars 2022 (19,3 ME hors impact de la norme IFRS 16), contre 16,4 ME à fin septembre 2021 (12,6 ME hors impact de la norme IFRS 16), intégrant le financement des 8 franchises acquises fin janvier 2022. Le refinancement global de la dette (hors PGE) à l'occasion de cette opération permet au groupe de bénéficier d'une structure financière adaptée à ses besoins de développement et d'un allongement de la maturité.

Confirmation des objectifs

Dans le contexte géopolitique et économique actuel qui se dégrade fortement, et ses conséquences sur l'inflation et les arbitrages de consommation, Emova Group anticipe un second semestre en retrait par rapport aux performances du 1er semestre et par rapport au second semestre 2020-2021.

Toutefois, les très bonnes performances du 1er semestre et l'impact positif des effets périmètres permettent de confirmer les objectifs pour l'exercice 2021-2022 : croissance normalisée du chiffre d'affaires et de l'Ebitda ajusté à situations économique et sanitaire comparables, stabilisation de la marge d'Ebitda par rapport à l'exercice précédent et ouverture d'une quinzaine de magasins sur l'exercice.