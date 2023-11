Emova Group : Confirmation des objectifs financiers

(Boursier.com) — Emova Group, 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Coeur de Fleurs, annonce un volume d'affaires sous enseigne du 4ème trimestre de l'exercice 2022/2023 de 24,9 ME à +3% par rapport à N-1. Le volume d'affaires sous enseigne correspond au chiffre d'affaires réalisé par les magasins de chaque réseau (franchisés et succursales ; en direct ou via le e-commerce) et à celui généré par l'activité bouquetterie e-commerce.

Le volume d'affaires sous enseigne est un indicateur financier non-IFRS, non audité, issu des données de gestion. Ce chiffre ne prend pas en compte les revenus générés par Emova Market Place.

Le volume d'affaires des succursales s'établit à 3,5 ME, stable sur le trimestre. Le volume d'affaires des franchises ressort à 21,2 ME en croissance de +5% par rapport à l'exercice précédent. Cette performance illustre l'impact positif de la politique de rationalisation du parc de magasins en parallèle de l'ouverture de nouveaux magasins.

Le volume d'affaires du e-commerce s'établit à 0,2 ME, en baisse de -0,1 ME par rapport à N-1.

Confirmation des objectifs financiers

Emova Group dépasse à fin septembre 2023 son niveau d'activité de l'exercice précédent dans un contexte économique peu favorable. Cette dynamique de croissance repose sur plusieurs piliers : résilience du marché et du modèle d'affaires du Groupe, impact conjugué d'une marque emblématique - Monceau Fleurs - et d'une rationalisation efficace du parc de magasins et du portefeuille de marques.

Sur la base de ces éléments, Emova Group confirme ses ambitions stratégiques :

-Maintien de sa rentabilité ;

-Développement du parc en franchise et en succursale ;

-Renforcement de la qualité de service délivrée au réseau et poursuite du développement de sa Centrale d'achat et de référencement par l'optimisation de son modèle logistique ;

-Progression de l'activité digitale (e-commerce et apporteurs d'affaires) ;

-Mise en oeuvre de sa charte RSE ;

-Transmission du savoir-faire avec l'Ecole Florale by Emova Group.

Prochaine publication le 31/01/2024 après bourse avec les

Résultats annuels 2022/2023.