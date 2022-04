Emova Group : bon 1er semestre

(Boursier.com) — Après un 1er trimestre en croissance de 20%, le 2e trimestre ressort à 34,3 ME, stable par rapport au 2e trimestre 2020/2021 d'Emova Group, et en croissance de 11,5% par rapport au niveau d'avant crise.

Le volume d'affaires sous enseignes du 1er semestre 2021/2022 ressort à 66,9 ME, en croissance de +8,6% par rapport au 1er semestre de l'exercice passé (61,6 ME) et de 11,7% par rapport au niveau de l'exercice 2018/2019, c'est-à-dire avant crise sanitaire (59,9 ME).

Franck Poncet, Président du Directoire d'Emova Group, déclare : "Emova Group a réalisé une belle performance globale sur ce 1er semestre avec un volume d'affaires de près de 67 ME, en hausse de près de 12% par rapport à l'avant crise sanitaire, et de près de 9% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Après un 1er trimestre en croissance de plus de 20% et une très belle performance sur la Saint-Valentin avec un volume d'affaires en hausse de près de 40%, notre activité s'est ralentie ces dernières semaines compte tenu du contexte global morose peu favorable aux achats festifs. Ce ralentissement ne devrait être que temporaire : nous confirmons notre objectif de croissance normalisée du chiffre d'affaires et de l'Ebitda ajusté pour l'exercice 2021/2022".