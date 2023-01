Emova Group : Au 30 septembre, l'EBITDA ajusté s'établit à 7,7 ME

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2022, le chiffre d'affaires d'Emova Group s'est établi à 32,3 ME, en progression de +8% par rapport à l'exercice 2020/2021. Cette croissance s'effectue dans un environnement complexe (contexte géopolitique international instable, élections présidentielle et législatives, tensions sur le pouvoir d'achat incitant à des arbitrages de consommation, longue période de canicule sur l'ensemble du territoire français).

Cela traduit ainsi la pertinence de la stratégie de rééquilibrage du parc entre franchises et succursales initiée par le Groupe et de la complémentarité en digital.

Ainsi, le chiffre d'affaires des succursales s'établit à 19,4 ME soit une progression de +33%. Cette hausse résulte principalement de l'impact positif lié à l'intégration en succursales au cours de l'exercice de 8 nouveaux magasins (précédemment sous franchise), et de l'effet année pleine de l'acquisition de 16 magasins au cours de l'exercice précédent. Cet effet périmètre entraîne en symétrie inversée une baisse de -4% des revenus de l'activité franchise qui s'établissent à 9,5 ME sur 2021/2022.

Le chiffre d'affaires e-commerce ressort à 1,7 ME en baisse de 17% par rapport à l'exercice précédent. Après un historique très fort lié au contexte sanitaire favorable au commerce en ligne, et suite à l'optimisation de ses investissements marketing digitaux, Emova Group voit son activité e-commerce revenir à des niveaux plus normalisés.

Au 30 septembre 2022, l'EBITDA ajusté s'établit à 7,7 ME en croissance forte de +62% par rapport à l'exercice 2020/2021. La marge d'EBITDA ajusté ressort à 23,9%, soit une hausse de près de 8 points. Cette très belle performance est rendue possible à la fois par l'accroissement du chiffre d'affaires, la rationalisation des charges fixes corrélée à l'optimisation des charges variables ainsi que par le pilotage intensifié de l'approvisionnement.

Après prise en compte notamment des dotations aux amortissements de l'exercice (-3,3 ME) et des autres produits et charges opérationnels (-1,9 ME), le résultat opérationnel s'élève à 2,1 ME, contre 0,6 ME au 30 septembre 2021.

Le résultat net part du groupe ressort positif et en croissance à 0,8 ME à fin septembre 2022 (0,1 ME pour l'exercice précédent).

A fin septembre 2022, les capitaux propres d'Emova Group s'élevaient à 35,5 ME (34,6 ME à fin septembre 2021).

L'endettement financier net hors IFRS 16 s'établit à 18,8 ME (12,6 ME à fin septembre 2021), intégrant le financement de l'acquisition des 8 succursales réalisée sur l'exercice. Le refinancement global de la dette (hors PGE) à l'occasion de cette opération permet au Groupe de bénéficier d'une maturité allongée.

Le volume sous enseigne du 1er trimestre 2022/2023 s'établit à 31,9 ME, en légère baisse de -2% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Au-delà du contexte économique actuel, cette évolution s'apprécie au regard d'un historique de performance très élevé au cours du 1er trimestre 2021/2022 (+20% par rapport à 2020/2021).

Le volume d'affaires réalisé par les magasins en France reste quasiment stable, avec une croissance de +24% sur les succursales (en lien avec l'acquisition de 8 magasins précédemment exploités en franchise) et par symétrie inversée une baisse de -6% sur le périmètre franchise. L'activité des franchises à l'international régresse de -12% (effet année pleine de la fermeture de 9 magasins en Russie au cours du deuxième trimestre 2021/2022). Les ventes du e-commerce baissent de -0,2 ME par suite de la rationalisation des dépenses de marketing digital et l'optimisation du coût d'acquisition clients initiées au cours de l'exercice précédent.

A fin décembre 2022, Emova Group compte 333 points de vente. Au cours du trimestre, le Groupe a ouvert 3 nouveaux magasins en franchise (2 en France, 1 à Taiwan), et a fermé 4 points de vente sous franchise (dont 2 au Qatar) en lien avec des fins de contrat.

Ambitions et perspectives

Sur l'exercice 2021/2022, Emova Group a réalisé de solides performances tant en termes d'activité que de rentabilité. Pour l'exercice 2022/2023, compte tenu du contexte économique incertain, Emova Group reste prudent sur sa dynamique commerciale et prévoit un maintien de son EBITDA ajusté. Sur la base de ces éléments, le Groupe confirme ses objectifs stratégiques :

? Maintien de sa rentabilité ;

? Développement du parc en franchise et en succursale ;

? Renforcement de la qualité de service délivrée au réseau et poursuite du développement de sa Centrale d'achats et de référencement par l'optimisation de son modèle logistique ;

? Progression de l'activité digitale (e-commerce et apporteurs d'affaire) ;

? Mise en oeuvre de sa charte RSE, figurant en annexe ;

? Transmission du savoir-faire avec l'Ecole Florale by Emova Group.

Prochaine publication le 20/04/2023 après bourse, avec le volume d'affaires sous enseigne du 2ème trimestre 2022/2023.