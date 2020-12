Emova Group annonce deux nouvelles nominations au sein de son Comité exécutif

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EMOVA Group, 1er réseau de vente de fleurs et plantes au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Coeur de Fleurs et Bloom's, annonce deux nouvelles nominations au sein de son Comité exécutif.

Afin de déployer son plan stratégique moyen terme, EMOVA Group renforce son organisation avec l'arrivée de deux nouveaux membres au Comité exécutif : Saloua Maslaga, en qualité de Directrice des Opérations & des Systèmes d'information et Thomas Morlot, récemment promu Directeur Commercial franchises et succursales.