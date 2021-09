Emova Group accélère sa démarche RSE et traque le gaspillage

(Boursier.com) — Emova Group, 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Coeur de Fleurs et Bloom's, s'engage pour la lutte contre le gaspillage et plus largement dans une démarche RSE au niveau Groupe.

Le gaspillage végétal peut représenter jusqu'à 5% des ventes d'un fleuriste, une perte qu'Emova Group souhaite faire disparaître. Le groupe met donc en place pour ses 300 magasins en France différentes solutions pour qu'aucune fleur ou plante ne soit désormais jetée.

Ainsi, déjà plus de 105 magasins du groupe, dont 100% des succursales, proposent leurs invendus aux membres de l'application Too Good to Go. Egalement, depuis février 2021, l'atelier Emova Production d'Issy-les-Moulineaux propose ses bouquets invendus aux épiceries engagées "NOUS anti-gaspi" qui les revendent à petit prix à leurs clients. La démarche devrait bientôt essaimer dans plusieurs villes. En outre, depuis la rentrée, Emova Group s'est allié avec la société Vépluche pour valoriser ses déchets organiques. Toutes les semaines, Vépluche collecte les déchets verts produits les magasins du groupe et les transforme en terreau écologique. Les magasins Vépluche vont proposer à leurs clients un terreau issu de recyclage de nos déchets verts dans toute l'Ile-de-France et en région Rhône-Alpes.

Dans cette dynamique "anti-gaspi", le groupe a, cet été, annoncé le recrutement de Céline Rivals au poste de Directrice des Ressources Humaines et RSE pour notamment accélérer la démarche RSE. Nommée au Comité Exécutif, elle a en charge la mise en place et la coordination d'une politique globale sur les engagements sociaux et environnementaux des activités d'Emova Group.