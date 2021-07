Emova Group a pratiquement doublé son Ebitda au 1er semestre

Emova Group a pratiquement doublé son Ebitda au 1er semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires d'Emova Group s'établit à 14,3 millions d'euros, en forte progression de +17% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2019-2020. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle est réalisée dans un semestre marqué par la fermeture partielle des magasins du 3 au 27 novembre 2020, et avec un parc diminué de 12 points de vente (vs. fin mars 2020). Cette tendance illustre la vitalité du marché de la fleur depuis la fin du 1er confinement. Sur le 1er semestre de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires avait été impacté par le 1er confinement avec 17 jours de fermeture.

Au 1er semestre 2020-2021, l'Ebitda s'établit à 1,9 ME quasiment multiplié par 2 par rapport au 1er semestre 2019-2020. La marge d'Ebitda ressort à 13% (7,9% à fin mars 2020).

Après prise en compte notamment des dotations aux amortissements et provisions de 1,3 ME, le résultat opérationnel ressort à 0,2 ME (-0,1 ME à fin mars 2020).

Le résultat net à fin mars 2021 s'affiche à l'équilibre à 17kE (-357 kE au 31 mars 2020).

Dans le contexte de crise sanitaire, Emova Group a maintenu sa structure financière. L'endettement financier net s'établit à 14,2 ME (13 ME à fin mars 2020).

Perspectives

Depuis le 31 mars 2021, Emova Group a enregistré une belle dynamique de croissance avec notamment de très bonnes performances commerciales lors du 1er mai et de la Fête des mères.

Après une période de fort dynamisme depuis la sortie du 1er confinement, Emova Group anticipe le retour à une croissance plus mesurée, dans un contexte normalisé.

En cohérence avec sa stratégie de développement équilibré du parc de magasins en franchises et succursales, le groupe a acquis, le 6 mai 2021, 16 de ses magasins précédemment sous franchise dont 14 à la marque Monceau, situés dans des emplacements stratégiques dans Paris et en région parisienne.

Le Groupe anticipe pour le 2e semestre un nombre d'ouvertures de magasins proche de celui du 1er semestre (8 magasins ouverts au S1). Certaines ouvertures prévues sur l'exercice sont décalées sur le dernier trimestre 2021 de sorte que l'évolution du nombre de magasins devrait être légèrement négative par rapport à fin septembre 2020.

A moyen long terme, dans un marché des fleurs et plantes résilient, avec des marques fortes et un modèle éprouvé, Emova Group a pour ambition de continuer à soutenir l'activité commerciale, mailler le territoire, accélérer la digitalisation et améliorer sa rentabilité.