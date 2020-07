Emova : bonne résistance des ventes mais baisse de la marge nette sur le semestre

Emova : bonne résistance des ventes mais baisse de la marge nette sur le semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 31 mars 2020, terme du 1er semestre, le chiffre d'affaires d'Emova Group s'établit à 12,3 millions d'euros, en diminution de -3% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2018/2019. Ce léger retrait est réalisé avec un parc de points de vente équivalent (364 magasins à fin mars 2019 et à fin mars 2020). Il témoigne de la résilience de l'activité dans un contexte défavorable marqué par les mouvements de grève fin 2019/ début 2020, puis dès le mois de février, par la fermeture progressive des magasins dans le monde pour enrayer la pandémie de Covid-19. Hors impact du Covid-19, le groupe estime que le chiffre d'affaires aurait été en hausse, à 13,5 ME.

Le chiffre d'affaires semestriel Vente de marchandises s'établit à 7,9 ME en progression de +2%. Les revenus des franchisés ressortent à 4,3 ME, en baisse de -11%.

Au 1er semestre 2019/2020, l'Ebitda s'établit à 1 ME (0,5 ME hors impact de la norme IFRS 16) versus 1,4 ME au 1er semestre 2018/2019, principalement sous l'effet de la fermeture des magasins sur la fin du 2è trimestre. La marge d'Ebitda ressort à 7,9%, (10,9% à fin mars 2019).

Le résultat opérationnel ressort à -0,1 ME (0,3 ME à fin mars 2019). Le groupe estime que la crise sanitaire impacte le résultat opérationnel du semestre à hauteur de -0,8 ME. En l'absence de crise sanitaire, le résultat opérationnel aurait été en hausse, et la marge opérationnelle en nette progression de plus de 2 points.

Le résultat net part du groupe s'affiche à -0,3 ME (0,1 ME au 31 mars 2019).

L'endettement financier net s'établit à 13 ME (10,7 ME à fin mars 2019). Hors impact IFRS 16 de 1,5 ME, l'endettement financier net s'élève à 11,6 ME, avec des capitaux propres de 31,7 ME à fin mars 2020, et un 'gearing' de 37%.

Perspectives

Depuis mi-mai et la levée des mesures de confinement, le rythme de ventes de fleurs et de plantes est dynamique en France et reprend progressivement à l'international dans la plupart des pays où le groupe est implanté. En France, les magasins ont notamment réalisé une excellente Fête des mères avec une croissance supérieure à 20% par rapport à l'an passé.

Dans le contexte de sortie de la crise sanitaire, Emova Group entend déployer les ambitions majeures de son plan stratégique à 5 ans axé sur la croissance, la rentabilité et le développement durable. Renforcé par l'augmentation de capital avec maintien du DPS de mai 2020 (2,45 ME levés : 1,02 ME de 'new money' et 1,43 ME par compensation de créances) et l'obtention d'un PGE de 5 ME, le groupe dispose des moyens financiers nécessaires pour accompagner la sortie de crise.

La rentrée de septembre devrait permettre de confirmer la dynamique d'ouvertures. Pour accompagner la croissance de ses ventes sur le canal digital, Emova Group a sorti un nouveau site de e-commerce pour la marque Monceau Fleurs. Lancé en juin, il a reçu un accueil très favorable, avec un taux de conversion des visites en actes d'achat très performant par rapport au standard habituel dans le secteur de la distribution retail.

Dans le cadre de la poursuite de l'amélioration de la rentabilité, Emova Group a rationalisé ses frais de structure, avec le déménagement en un même lieu des équipes du siège, de l'Atelier de confection des bouquets et de l'Ecole Florale.

Si les impacts précis du Covid-19 sur l'ensemble de l'exercice ne peuvent être quantifiés à ce stade, Emova Group anticipe une reprise de l'activité au second semestre.