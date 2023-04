Emerson s'offre National Instruments pour 8,2 milliards de dollars

(Boursier.com) — Emerson Electric a confirmé un accord définitif dans le cadre duquel le groupe va racheter National Instruments pour 60$ par titre en cash, ce qui représente une valeur equity de 8,2 milliards de dollars. Emerson possède déjà environ 2,3 millions de titres de National Instruments, un groupe texan actif dans les matériels et logiciels de test automatisé et mesure automatisée pour les industries des 'semis', du transport, de l'aéronautique et de la défense, soit près de 2% du capital. Le conglomérat industriel Emerson était favori en vue de cette acquisition. Le processus officiel de cession de NI avait été lancé en janvier, sous la pression d'Emerson qui avait initialement effectué une approche 'hostile'... Emerson confirme au passage aujourd'hui ses prévisions financières du deuxième trimestre. Le groupe voit dans le rachat de NI "des opportunités significatives de création de valeur actionnariale avec 165 millions de dollars de synergies de dépenses". Il table sur une accélération de la croissance sous-jacente, une expansion de la marge brute et un impact relutif sur le bénéfice ajusté par action dès la première année.