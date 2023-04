Emerson pourrait s'offrir National Instruments pour 8 milliards de dollars

(Boursier.com) — Emerson Electric serait en phase de négociations avancées pour racheter National Instruments, selon l'agence Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont indiqué qu'après avoir battu Fortive dans le processus, Emerson envisagerait désormais de payer environ 60$ par action National Instruments, un accord pouvant être annoncé dès cette semaine. Outre Emerson et Fortive, Keysight aurait aussi participé au deuxième 'round' d'enchères pour National Instruments, un groupe texan actif dans les matériels et logiciels de test automatisé et mesure automatisée pour les industries des 'semis', du transport, de l'aéronautique et de la défense. Le conglomérat industriel Emerson serait donc favori en vue de cette acquisition, dans le cadre d'un deal potentiel qui, selon Reuters, valoriserait National Instruments près de 8 milliards de dollars. Le processus officiel de cession avait été lancé en janvier, sous la pression d'Emerson qui avait initialement effectué une approche 'hostile'.