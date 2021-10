Emerson et Aspen Technology annoncent un deal de 11 milliards de dollars

(Boursier.com) — Emerson et Aspen Technology ont annoncé un deal valorisé 11 milliards de dollars en vue de la création d'une nouvelle compagnie software de plus grandes échelle et capacité. Dans le cadre du deal, Emerson apportera 6 milliards de dollars en cash en échange d'une participation de 55% dans le nouvel ensemble. Les actionnaires d'Aspen Technology recevront 87$ et 0,42 titre de l'entité combinée pour chacune de leurs actions. Le deal implique OSI Inc et Geological Simulation Software, deux petites activités de l'unité automatisation d'Emerson. La nouvelle entité doit retenir le nom d'AspenTech, et sera dirigée par le CEO d'Aspen, Antonio Pietri.