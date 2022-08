Emerson Electric : bond des résultats, mais...

(Boursier.com) — Emerson Electric, la multinationale américaine active dans les services d'ingénierie et les équipements, a fait état pour son deuxième trimestre d'une forte augmentation de 47% du bénéfice, avec son unité d'automatisation. Le groupe du Missouri a dégagé un bénéfice net de 921 millions de dollars et 1,54$ par titre sur le trimestre clos, contre 627 millions de dollars un an avant. Les entreprises du monde entier se sont efforcées en effet d'automatiser leurs chaînes de montage en ajoutant des robots pour aider à répondre à la demande croissante de marchandises, dans un contexte de pénurie de travailleurs à la suite de la pandémie. Pourtant, le conglomérat industriel a réduit ses perspectives de croissance des ventes nettes pour l'année entière à une fourchette de 7% à 8%, par rapport à ses perspectives antérieures de 8% à 10%, pour refléter les impacts de sa sortie de Russie, des transactions et d'autres "vents contraires" liés notamment à la pandémie.