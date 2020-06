Emakina Group : perspectives 2020

(Boursier.com) — Emakina Group communique aujourd'hui ses perspectives 2020 tenant compte du contexte de crise sanitaire COVID-19.

Comme annoncé fin mars 2020, lors du début de la pandémie Covid-19, l'impact des mesures de confinement et le rythme du déconfinement vont avoir une incidence significative sur la performance économique d'Emakina en 2020.

Afin de préserver au mieux les marges et la trésorerie du groupe, le management a rapidement enclenché des mesures conservatoires de réduction temporaires de ses coûts et a procédé à la mise en place de lignes de crédit additionnelles. En outre, des outils performants de vidéo-conférence et de collaboration en ligne ont permis d'assurer une continuité et qualité de ses services en télétravail auprès de ses clients.

A ce jour, l'estimation de l'impact financier demeure un exercice complexe dépendant fortement des aspects sanitaires de la crise et de la situation économique incertaine.

Néanmoins, compte tenu du bon premier trimestre 2020, de la croissance des activités sur la zone Moyen-Orient, des volumes de travail sur projets en cours et des indicateurs commerciaux, le management anticipe un impact limité à un chiffre sur ses revenus annuels consolidés en 2020 par rapport à 2019. "Ce point sera réactualisé en septembre lors de notre communication périodique sur les résultats semestriels 2020" précise la direction.

Cette évolution ne met cependant pas en danger la santé financière du groupe au vu des mesures enclenchées et la disponibilité de lignes de crédit adaptées. L'impact de la crise sur le niveau du besoin en fonds de roulement et sur la trésorerie est un point d'attention prioritaire.

Par ailleurs, le management souhaite rappeler que la protection de la santé de ses 1.000 collaborateurs est sa priorité numéro un, au travers de la mise en place de mesures de précaution dans l'ensemble de ses bureaux mais aussi par le maintien du télétravail fortement recommandé dans toutes ses agences.

En tant que partenaire de la transformation digitale, les entités du groupe prêtent la plus grande attention aux défis auxquels leurs clients sont confrontés et pour lesquels la mutation technologique doit s'accélérer, notamment au travers de la mise en place de plateformes de commerce en ligne afin d'assurer la continuité de leurs ventes.