Elon Musk veut un ministère de l'IA !

(Boursier.com) — Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX... et xAI, a estimé que les États-Unis devraient réguler l'intelligence artificielle, peut-être en créant "un Département de l'IA". A l'occasion d'un événement à Washington rassemblant des leaders technologiques, dont également Mark Zuckerberg de Meta et Sam Altman d'OpenAI (ChatGPT), pour évoquer justement l'IA, Musk, qui s'est toujours montré à la fois enthousiaste et inquiet à propos du développement de l'intelligence artificielle, a donc exprimé le souhait de la création d'une agence susceptible de réguler le secteur pour éviter les débordements et "s'assurer que les compagnies agissent de manière sûre et dans l'intérêt général du public". "Nous avons déjà créé des agences de régulation auparavant", a insisté le multimilliardaire, lui-même en pointe dans l'IA avec Tesla, mais aussi sa startup xAI.

Notons par ailleurs que durant l'événement, Chuck Schumer, membre du Parti démocrate et leader de la Majorité au Sénat, a interrogé la foule sur cette éventuelle nécessité d'un contrôle gouvernemental et d'une régulation de l'IA. Le public a largement approuvé en levant unanimement la main. Schumer y a vu le signal qu'il fallait sûrement agir, "aussi difficile que soit le processus". Musk a félicité Schumer et les législateurs pour l'organisation de la conférence, évoquant "une réunion qui pourrait faire date dans l'histoire du fait de son importance pour le futur de la civilisation".

Il est cependant notable que Musk rejoigne Schumer sur cette question, évoquant même la Securities & Exchange Commission (SEC), autorité de contrôle des marchés financiers américains qu'il avait fréquemment taclée par le passé en la surnommant même "Shortseller Enrichment Commission" (autorité d'enrichissement des vendeurs à découvert) il y a quelques années. Il serait donc intéressant de voir comment les managements des géants américains de la tech présents hier à Washington (Tesla, Meta, mais aussi Microsoft, Alphabet, Nvidia ou IBM) à cet événement sans précédent sur le thème de l'IA, réagiraient à une régulation pointue. Sam Altman, le directeur général d'OpenAI, à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, s'est montré plus réservé sur le sujet, indiquant en mai aux législateurs américains qu'il préconisait une régulation équilibrée, favorisant la sécurité mais laissant aussi accès aux bénéfices de la technologie.