Elon Musk veut 'rationaliser' les effectifs chez Twitter

(Boursier.com) — Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, qui entend désormais acquérir le réseau social média Twitter, s'est exprimé hier devant le personnel de la plateforme, pour la première fois depuis son offre initiale de 44 milliards de dollars formulée il y a deux mois. Lors de la réunion générale virtuelle, Musk a insinué que Twitter devrait réduire ses effectifs, estimant une rationalisation nécessaire. Il a aussi été interrogé au sujet de la modération sur le site et de sa tendance politique. Il s'est décrit comme modéré et ouvert à la liberté d'expression, le réseau social devant selon lui tolérer les extrêmes "dans les limites de la loi". Le milliardaire a exprimé le souhait que le réseau atteigne un milliard d'utilisateurs au moins, contre 229 millions actuellement. Il a aussi indiqué que la publicité allait rester importante dans le modèle du groupe, revenant un peu sur ses propos antérieurs à ce sujet. "Je ne suis pas contre la publicité. Je discuterais probablement avec les annonceurs et je leur dirais quelque chose comme, hey, assurons-nous juste que les publicités soient aussi divertissantes que possible".

Musk n'a pas donné de précision au sujet de la finalisation du deal, ni d'une éventuelle révision du prix attendue par Wall Street. En réponse à une question sur d'éventuels licenciements, il a précisé qu'il y aurait besoin "d'une certaine rationalisation des effectifs et des dépenses". Les employés ont aussi voulu en savoir plus au sujet de la vision de Musk à propos du télétravail, alors que pour l'heure, ils disposent d'une très grande liberté dans le travail à distance, et que le multimilliardaire a exprimé déjà son hostilité à ce sujet concernant Tesla, jugeant impossible de concevoir de superbes produits en télétravaillant et appelant les employés à revenir sous peine d'être considérés comme démissionnaires.

Musk a déclaré qu'il pensait que le personnel de Twitter devrait s'orienter vers le travail dans un bureau, mais a exprimé sa volonté de faire quelques exceptions. Le parti pris devrait être "fortement favorable au travail en personne, mais si quelqu'un est exceptionnel, le travail à distance peut être acceptable".

La prise de contrôle imminente de Twitter avait suscité scepticisme et inquiétude parmi les employés de la société de San Francisco. Il ne semble pas que les échanges avec Musk aient fait bouger les lignes. Le milliardaire a déclaré au personnel de Twitter qu'il pensait que les utilisateurs devraient être autorisés à dire "des choses assez scandaleuses" sur le site tant que le contenu n'est pas illégal. Il avait précédemment laissé entendre que bon nombre de 'gros comptes' bannis pourraient être rétablis, y compris celui de Donald Trump.

Le point essentiel de l'intervention concerne probablement la restructuration des coûts, sur laquelle Musk a insisté. "Actuellement, les coûts excèdent les revenus", a souligné l'homme d'affaires à propos de Twitter, laissant entendre qu'une réduction des effectifs était donc nécessaire, mais ajoutant que "les importants contributeurs ne devraient pas avoir de souci à se faire".

Dans un autre registre, notons qu'un investisseur sur la cryptomonnaie Dogecoin poursuit Musk, Tesla et SpaceX pour 258 milliards de dollars, estimant que le milliardaire aurait développé une sorte d'arnaque pyramidale en faisant amplement la promotion du "Doge", crypto à l'effigie du Shiba Inu, initialement conçue comme une blague, mais qui avait pris de l'étoffe suite aux différentes interventions de l'homme le plus riche du monde, affirmant avoir acheté du Dogecoin pour son fils et laissant entendre qu'il pourrait l'utiliser dans le cadre des activités de Tesla ou SpaceX. La 'crypto' en question avait flambé suite à diverses interventions de Musk, mais les choses se sont compliquées ces derniers mois. Elle cède 28% depuis une semaine avec le krach des devises numériques et perd près de 80% sur un an.